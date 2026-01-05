[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 신세계백화점 강남점에서 운영 중인 유러피안 델리 브랜드 ‘베키아에누보 가스트로(Vecchia&nuovo Gastro)’에서 신메뉴 12종을 출시한다고 5일 전했다.

대표 신메뉴는 ‘카무트 치킨 샐러드’다. 건강곡물인 카무트에 렌틸콩, 엔다이브, 닭가슴살을 곁들였다. ‘신의 선물’로 알려진 카무트는 일반 밀보다 단백질과 섬유질이 풍부하다. 미국 타임지가 선정한 50가지 건강식품 중 하나로도 선정되기도 했다.

또한 고소한 풍미의 황제버섯, 레드 퀴노아와 반숙란을 더해 담백하게 즐길 수 있는 ‘황제 버섯 퀴노아 샐러드’, 파로로 만든 스파게티에 새우, 오징어, 참깨 드레싱을 더한 ‘파로 파스타 샐러드’ 등이 있다.

베키아에누보 가스트로는 일반적인 샐러드 재료인 잎채소 대신 파로, 레드퀴노아, 칙피(병아리콩) 등 건강 곡물을 주재료로 활용한 델리 메뉴를 운영한다. 대표 메뉴인 ‘파로 베르데 빈스’는 파로에 페타치즈, 그린빈, 유기농 올리브 오일을 더한 메뉴다. 전체 판매 메뉴 중 약 25% 비중을 차지하며 출시 이후 꾸준히 판매순위 1위에 오르고 있다. 또한 ‘레드 퀴노아’, ‘플레인 후무스’ 등 건강 곡물 기반 메뉴들도 판매순위 상위권을 차지한다.

신세계푸드가 운영중인 ‘보앤미(BO&MIE)’에서도 건강 곡물을 활용한 건강빵 제품들이 대표 메뉴로 자리 잡고 있다. 보앤미는 파리 현지에서 인기를 얻고 있는 블랑제리다. 지난해 2월 신세계백화점 강남점에 개장했다.

신세계푸드 관계자는 “건강을 고려한 식품들에 대한 수요가 증가하고 있다”며, “’헬시 플레저’ 트렌드에 맞춰 빵부터 샐러드까지 건강 곡물을 활용한 신메뉴들을 선보일 것”이라고 말했다.