[리얼푸드=육성연 기자] 해태제과는 새해를 맞아 행운과 건강 기원을 담은 ‘복(福)주머니 선물세트’를 출시하다고 5일 전했다. 전통 복주머니에 맛있는 과자를 담은 스페셜 패키지다. 네이버·카카오·11번가·해태몰을 통해 한정수량만 만나볼 수 있다.

‘복(福)주머니 선물세트’는 파스텔 톤 색채에 자수 실결과 박음질의 질감을 살려 한국식 감성을 표현했다. 해태제과의 귀염둥이 인기 캐릭터들도 한복을 입고 등장한다. 구운감자의 ‘꾸니’, 맛동산의 ‘깨비’, 후렌치파이의 ‘후야’, 허니버터칩의 ‘허비’, 에이스의 ‘티토’가 새해 인사를 건네며 행운을 나눈다.

구성은 해태의 대표 인기 과자 8종이다. 초코 슈 홈런볼과 허니버터칩부터, 맛동산과 에이스까지 한데 담았다. 스테디셀러인 후렌치파이, 사브레, 버터링골드, 구운감자도 함께 들어있다.

제품 내부에는 아기자기한 미니 복주머니와 경품 쿠폰이 들어있다. 복주머니 속에 들어 있는 쿠폰 내 QR코드를 통해 즉석에서 당첨 여부를 확인할 수 있다. 당첨자에게는 복주머니 모양의 한정판 ‘NFC키링’을 증정한다.

해태제과 관계자는 “전통적인 복주머니 모양에 귀여운 캐릭터와 풍성한 구성을 담아 준비한 제품”이라고 밝혔다.