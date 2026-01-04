[리얼푸드=육성연 기자] 이마트24가 모바일 금융 플랫폼 토스의 간편결제 서비스 ‘토스페이(TOSS PAY)’와 손잡고 ‘올데이 텐텐(ALLDAY 1010)’ 멤버십을 도입한다고 4일 전했다. 편의점 업계 중 토스페이 결제 기준 최대 혜택이다.

‘올데이 텐텐’ 멤버십은 별도의 멤버십 가입이나 비용 없이, 이마트24 매장에서 전 상품을 대상으로 한다. 토스페이 앱 내 QR코드를 통해 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 10% 즉시 할인과 10% 적립 혜택을 동시에 제공한다. (단, 주류, 담배, 서비스 상품 제외) 할인과 적립으로 총 20% 혜택을 상시 제공하는 구조다.

이마트24는 멤버십 도입을 기념해 1월 한 달간 ‘삼각김밥 100원 딜’ 행사도 진행한다. 삼각김밥 전 상품을 대상으로 토스페이 머니 또는 계좌로 결제 시 100원을 제외한 차액을 다음 달 중 토스페이 포인트로 환급해 주는 방식이다. 고객은 토스 계정당 월 5,000원 페이백 한도 내 참여할 수 있다.

이마트24는 이번 멤버십 도입을 통해 토스페이 주 고객층인 1030세대의 매장 방문을 확대하고, 양사 간 결제·유통 시너지를 한층 강화한다는 전략이다.

앞서 이마트24는 토스페이 결제 도입과 함께 토스머니 충전·인출 서비스도 운영 중이다. 해당 서비스는 용돈 등을 현금으로 받는 만 18세 이하 청소년 고객을 위한 것이다. 이마트24 매장에서 토스 앱으로 생성한 바코드를 제시하면 현금으로 토스머니를 간편하게 충전하거나 인출할 수 있다. 지난해 12월 말에는 이마트24 본점에 안면 인식 결제 방식인 ‘페이스페이’를 도입하는 등 고객의 결제 편의성을 높이기 위한 인프라 확장에도 속도를 내고 있다.

한현민 이마트24 영업마케팅팀 파트너는 “토스페이와의 협업을 통해 상시 할인과 적립 혜택을 동시에 누릴 수 있는 ‘올데이 텐텐’ 멤버십을 선보이게 됐다”고 전했다.