[리얼푸드=육성연 기자] 감바스 알 아히요는 와인 안주와 브런치 메뉴로 많은 사랑을 받고 있죠. 새우와 마늘, 올리브오일을 주재료로 만든 스페인 요리입니다.

스페인어로 감바스(gambas)는 새우를, 아히요(ajillo)는 마늘 소스를 말합니다. 우리나라에서는 간단히 ‘감바스’로 부르기도 합니다.

리얼푸드가 소개하는 감바스 알 아히요는 새우 대신 굴을 넣어 만듭니다. 제철 굴로 만든 ‘굴 감바스’ 인데요. 전통 감바스와는 다른 색다른 맛을 즐길 수 있습니다.

탱글탱글한 제철 굴이 향긋한 바질 페스토, 페페론치노와 만나 감칠맛을 냅니다. 우리 굴을 이용하지만, 올리브오일과 바질 페스토로 이국적인 분위기도 연출합니다.

요리 과정에서 부족한 간은 바질 페스토 또는 소금으로 조절해 주세요. 완성된 요리는 구운 바게트에 올려서 먹으면 좋습니다. 한 끼 요리로 즐기려면 삶은 파스타 면을 넣고 볶으면 됩니다.

재료 (3인분)

주재료 : 굴 300g, 통마늘 20쪽, 브로콜리 ¼ 송이, 양송이버섯 4개, 방울토마토 5개, 페페론치노 6개, 바질 페스토 2큰술, 올리브오일 1컵, 소금 ½ 작은술, 후춧가루 약간, 타임 약간

만들기

1. 굴은 체에 밭쳐 물기를 빼고 키친타올에 올려 수분을 제거해 주세요.

2. 마늘은 편으로 썰고 양송이버섯과 브로콜리는 한입 크기로 잘라주세요. 방울토마토는 먹기 좋은 크기로 썰고 페페론치노는 반으로 썰어주세요.

3. 냄비에 올리브오일을 넣고 끓이다가 기포가 올라오면 마늘을 넣고 저어가며 중간 불에서 끓여주세요. 마늘이 노릇하게 익으면 페페론치노와 양송이버섯을 넣고 저어가며 끓여주세요.

4. 브로콜리와 방울토마토, 굴을 넣고 저어가며 끓여주세요.

5. 굴이 익으면 불을 끄고, 바질 페스토를 넣어 섞어주세요. 소금과 후춧가루를 넣어 간을 맞추고 타임을 올려 주세요.

자료=우리의 식탁 제공