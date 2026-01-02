[리얼푸드=육성연 기자] 다이닝브랜즈그룹의 한우다이닝 브랜드 창고43이 2026년을 맞아 ‘신대륙에서 발견한 깊은 맛의 여정’ 와인 행사를 진행한다고 2일 전했다.

이번 행사는 프랑스나 이탈리아 등 전통적인 와인 생산국 대신, 미국, 호주, 칠레, 뉴질랜드 등 이른바 ‘신대륙’이라 불리는 나라들의 대표 와인을 소개하기 위해 마련했다.

프로모션은 1,2월 두 달간 진행한다. 와인은 신대륙을 대표하는 레드와인 4종이다.

대상 품목은 화이트 헤븐 피노누아(뉴질랜드), 쏜클락 떼라 바로사 쉬라즈(호주), 프라이드 마운틴 빈야드 까베르네 쇼비뇽(미국), 알마비바(칠레)이다. 정상가 대비 최대 32% 할인 가격에 만나볼 수 있다.

고병환 다이닝브랜즈그룹 창고43 본부장은 “이번 프로모션은 신대륙 와인 특유의 풍부하고 깊은 맛을 통해 한우 미식 경험의 깊이를 확장하고자 마련했다”라며, “업계 최고 수준의 콜키지 프리(주류 반입비 무료) 서비스와 함께 선보인다”라고 전했다.