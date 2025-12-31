[리얼푸드=육성연 기자] 전국한우협회가 새해를 맞아 G마켓·옥션과 손잡고 한우 소비 활성화에 나선다. G마켓 특가 프로모션 ‘G락페(G마켓 질러락 페스티벌)’를 통해 할인 캠페인을 펼친다.

이번 행사 협업은 전국한우협회와 G마켓이 공동 기획한 ‘우리한우 판매 촉진 캠페인’으로 기획됐다. 소비자는 오는 1월 1일부터 3일까지 3일간, 고품질 한우를 시중가 대비 최대 65% 할인된 가격에 만날 수 있다.

행사 시작일인 1월 1일 자정(00시)에는 ‘온에어 핫딜’ 코너에서 한우가 메인 상품으로 나온다. 1월 1일 대표 상품으로는 ‘엄마네 한우(1++ 등급) 부위별 골라담기 특가’가 마련됐다. 육회, 국거리, 불고기, 차돌박이, 등심 등이다.

G마켓 관계자는 “2026년의 시작을 알리는 첫 G락페인 만큼, 고객 선호도가 높은 한우 등 신선식품 및 시즌 인기상품을 엄선했다”고 말했다.

민경천 전국한우협회장은 “새해에도 한우를 부담 없이 즐길 수 있도록 국내 대표 유통 채널인 G마켓·옥션과 협업하여 소비 접점을 확대했다”고 전했다.