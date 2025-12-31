[리얼푸드=육성연 기자] 연세대학교 연세유업이 2026년 병오년(丙午年) 붉은 말의 해를 맞아 ‘딸기 디저트 4종’을 출시한다고 31일 밝혔다.

연세유업은 딸기를 활용한 디저트 4종을 차례대로 선보인다. 패키지에는 ‘붉은 말의 해’를 직관적으로 표현한 붉은색 삽화를 담아 역동적이고 활기찬 이미지를 더했다.

출시 제품은 딸기생크림빵, 딸기크림 롤케익, 딸기크림 맘모스, 딸기크림 컵케이크 등 총 4종이다. ‘딸기생크림빵’은 딸기 우유를 연상시키는 폭신한 딸기 생크림을 채웠다. ‘딸기크림 롤케익’은 딸기 크림 속에 딸기잼을 바르고, 한 입 사이즈로 잘랐다.

‘딸기크림 맘모스’는 연세유업의 스테디셀러 디저트 중 하나인 맘모스빵에 딸기 크림을 더한 제품이다. 빵 속에 완두앙금, 딸기잼, 딸기 크림을 층층이 담았다. 여기에 쿠키 크래커를 올렸다.

‘딸기크림 컵케이크’는 촉촉한 케이크 시트와 딸기 크림, 딸기잼을 쌓고, 마스카포네 크림을 더한 컵케이크다.

연세유업은 오는 6일까지 공식 인스타그램을 통해 신제품 출시 기념 댓글 이벤트도 진행한다. 연세유업 계정을 팔로우한 후, 딸기 4종 중 선호하는 제품을 남기면 참여할 수 있다. 당첨자에게는 신제품을 경험할 수 있도록 CU 편의점 상품권을 제공한다. ‘딸기생크림빵’과 ‘딸기크림 롤케익’은 CU 편의점에서 판매중이다.‘딸기크림 맘모스’와 ‘딸기크림 컵케이크’는 각각 내달 6일, 7일 순차적으로 만나볼 수 있다.

연세유업 관계자는 “붉은 말의 해가 상징하는 에너지와 긍정적인 기운을 딸기 디저트로 표현하고자 했다”고 말했다.