[헤럴드경제=김성훈 기자] 최근 인기를 끌고 있는 ‘두바이쫀득쿠키’(두쫀쿠)를 만드는 공장에서 일한 아르바이트생이 공장의 위생 상태를 고발해 논란이 되고 있다.

JTBC ‘사건반장’은 지난 30일 경기도 화성시의 한 두쫀쿠 제조 공장에서 아르바이트를 한 제보자 A 씨로부터 받은 영상을 공개했다.

A 씨는 “제가 일하러 간 공장은 두쫀쿠를 만들어 베이커리에 납품하는 곳이었다”며 사흘 전 해당 공장에서 아르바이트를 하며 영상을 찍었다고 밝혔다.

A 씨는 “근로계약서를 작성하지 않고 보건증 확인도 안 하는 등 기본적인 절차도 없이 곧바로 업무에 투입됐다”고 주장했다.

이어 “더 충격적이었던 것은 공장의 위생 상태”라며 “행주는 교체나 세척 없이 4시간 넘게 사용됐고 조리실 바닥에는 운동화가 나뒹굴거나 마스크와 작업복을 착용하지 않은 직원도 있었다”고 폭로했다.

A 씨가 촬영한 영상을 보면 조리대에 재료가 덕지덕지 묻어 있고, 저울 역시 언제 닦았는지 알 수 없을 정도로 지저분한 상태였다. 재료가 담긴 통도 바닥에 뚜껑이 열린 채로 방치돼 이물질이 들어가기 쉬운 상태였다.

A 씨는 “해당 공장에서 만든 음식이 누군가의 입에 들어간다는 생각에 정말 큰 충격을 받았다”며 결국 근무 시간을 다 채우지 못하고 귀가했다고 밝혔다.

두쫀쿠는 요즘 디저트 업계에서 ‘오픈런’ 현상이 나타날 정도로 선풍적인 인기를 끌고 있다. 식품 유통 대기업에서도 유사 제품을 출시하며 유행을 쫓고 있는 상황이다.

두쫀쿠는 지난해 유행한 ‘두바이 초콜릿’에 쫀득한 식감을 넣어 변형한 형태다. 카다이프와 피스타치오 스프레드를 기본으로 쿠키, 초콜릿, 마시멜로 등과 결합해 다양한 상품이 나오고 있다.

두바이 초콜릿처럼 가격은 비싼 편이다. 주먹보다 작은 쿠키 1개가 1만 원이 넘는 경우도 많다. 가격이 비싼 이유는 카다이프와 피스타치오 스프레드 등 원재료를 대부분 수입해야 해서 구하기 쉽지 않기 때문이라는 분석이다. 이 때문에 사고 싶어도, 돈이 있어도 구하기 어렵다는 말까지 나온다.