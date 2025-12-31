항암 전문가 장봉근 JBKLAB 대표 안토시아닌+후코이단 항암효과 입증 “아로니아·다시마서 추출, 부작용↓”

[리얼푸드=육성연 기자] “저의 25년 연구 결과, 가장 믿을 수 있는 항암 천연 물질은 안토시아닌과 후코이단입니다.”

최근 경기도 성남 제이비케이랩(JBKLAB) 본사에서 만난 장봉근 대표는 이같이 말했다.

그는 의학·약학 박사다. 약사로 5년간 근무한 후, 지난 2000년 제이비케이랩을 창업했다. 천연물을 통해 신약을 개발하는 회사다. 2018년에는 ‘셀메드’라는 약국 브랜드도 만들었다. 현재 가맹점은 3000개다.

장 대표는 항암 전문가다. 회사에 ‘항암 연구소’를 따로 만들어 항암 효능을 가진 식물 영양소를 개발한다. ‘암을 이기는 천연 항암제(2023)’ 등 책도 여러 권 집필했다. 강연도 많이 한다. 지역 사회에서 소외된 암 환자를 찾아가는 ‘암 멘토링 학교’와 암 세미나 등을 하고 있다.

암 전문가인 그가 가장 강조하는 천연 성분은 아로니아 과일에 든 ‘안토시아닌’과 미역·다시마에 들어 있는 ‘후코이단’이다. 장 대표는 “암이 공격할 때 최전선에선 안토시아닌이, 후방에선 후코이단이 막는다”라고 했다. 후코이단이 면역력을 올려 간접적으로 암세포를 죽인다면, 직접 암세포를 죽이는 역할은 안토시아닌이란 설명이다. 이어 “최근 우리 연구소 실험에서는 암 세포를 정상 세포로 바꾸는 안토시아닌의 효과가 발견돼 논문을 준비 중”이라며 “특히 대장암과 뇌종양에서 효과가 컸다”라고 했다.

안토시아닌은 검푸른 식물에 풍부한 항산화물질이다. 아로니아와 같은 베리류에 많은데, 아로니아 추출물을 우리나라에 처음 들여온 사람이 장 대표다. 폴란드 아로니아 추출물을 국내서 허가받아 2005년 수입했다. 그는 “안토시아닌의 놀라운 항암 효과를 발견해 신약 개발에 나섰다”라며 “안토시아닌이 들어있는 식물 중 아로니아의 효과가 가장 강력했다”라고 했다.

당시만 해도 천연 물질이 항암제가 된다는 것은 의학계에서 인정받기 어려웠다. 하지만 장 대표는 꾸준히 연구를 이어갔다. 결국 2006년 가톨릭대학교와의 공동 연구를 통해 안토시아닌과 후코이단의 면역항암효과를 세계 최초로 입증했다. 관련 특허권을 획득해 결합 성분으로 만든 제품도 개발했다. 개발에는 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했던 세계적 암 치료 권위자 김의신 박사가 함께 했다. 현재는 분당서울대 병원과의 비임상실험에서 유방암·간암· 난소암에 대한 효능을 입증하고 항암신약개발에 박차를 가하고 있다.

다만 병원에서는 약이 아닌 ‘식품’ 처방이 어렵다. 식품을 먹는다고 해도 항암 효과를 위해선 상당히 많은 양을 먹어야 한다. 게다가 아로니아는 맛도 없다. 흡수율도 매우 낮다. 그래서 장 대표는 ‘천연 영양제’의 ‘약국’ 판매를 택했다. 셀메드 약국 브랜드를 통해서다. 그는 “아로니아 500알 정도에 든 안토시아닌을 뽑아 한 포 분량으로 만들었다”라고 했다.

장 대표는 “천연 물질이 암 세포가 아닌, 정상 세포는 건드리지 않으므로 부작용이 없다”라며 이는 “암 치료의 혁명”이라고 강조했다. 그러면서 “현대 의학의 암 치료법이 발전했지만, 여전히 부작용이 크고 재발하는 경우가 많다”라며 “보다 근본적인 대안제를 원하는 암 환자가 많다”라고 했다.

암을 막기 위한 조언도 잊지 않았다. 그는 “암세포는 누구나, 그리고 계속 생긴다”라며 “암세포의 100만분의 1로 돌연변이가 생기는데, 이를 바로바로 제거하는 면역이 있다면 암에 걸리지 않는 것”이라고 했다.

암을 만드는 원인은 다양하지만, 가장 큰 비중을 차지한다고 보는 것은 ‘음식’이었다. 그는 음식이 최소 70~80% 이상을 차지한다고 봤다. 평소 그가 실천하는 암 예방 식습관도 물었다. 답변은 예상보다 간단했다. 스트레스가 심한 날에는 천연 영양제를 더 챙겨 먹고, 암 예방에 해로운 음식을 피한다고 했다. 튀김이나 구운 고기 등이다.

성격도 암 유발에 영향을 미친다. 장 대표는 “건강 식단을 먹어도 암에 걸리는 사람들은 대부분 스트레스로 활성산소를 만들기 때문”이라며 이는 “암이 생기는 환경을 만든다”라고 지적했다. 분노·불안·두려움 등의 부정적 생각이 발암물질을 만든다는 얘기다. 이 외에 야근 등으로 몸을 혹사하거나 미세먼지 등의 환경 오염, 그리고 노화가 일반 세포를 암세포로 쉽게 바꾼다고 했다.

오랜 세월 항암 연구에 매달렸지만, 그에게는 연구해야 할 식물 영양소가 아직 많다. 장 대표는 “암의 종류별로 최적화된 식물 영양소를 맞춤형으로 개발하는 것이 목표”라고 전했다.