-서울숲 아이파크 리버포레 이끈 정진개발 계열사, 광진 벨라듀 추진에 관심 집중

-광진구 알짜 입지 ‘광진 벨라듀’ 지주택 새 역작 나온다!

서울 성동구에 위치한 서울숲아이파크리버포레1차가 지역주택조합 아파트의 성공신화를 새로 쓰고 있다.

국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면, 서울숲아이파크리버포레1차는 지난 10월 5일 국민평형인 전용 84㎡가 40억원에 거래되며 신고가를 경신했다. 이후 거래에서도 신고가에 근접한 가격으로 거래가 지속되고 있다. 실제로 10월 14일에는 동일평형이 39억3000만원과 39억9000만원에 각각 거래됐고, 17일에도 39억원에 거래된 바 있다.

게다가 최근 시세는 이보다도 훨씬 올랐다. 네이버부동산 기준, 현재 이 단지 국평의 물건은 44억9000만원에서 45억원에 올라와 있다.

업계에서는 우수한 한강 접근성과 서울숲까지 끼고 있어 서울 내에서도 주거 쾌적성이 우수한 데다, 주변으로 각종 인프라까지 밀집한 점이 인기 비결로 꼽고 있다. 이와 더불어 지역주택조합 아파트로 출발한 이 단지의 성공을 통해 입지만 좋으면 지주택도 지역 랜드마크 단지가 되는 것에 전혀 문제되지 않는다는 점을 확실히 각인시키는 좋은 사례라고 평가했다.

특히 최근 서울 아파트값이 천정부지로 오름에 따라 수요자들의 내 집 마련에 대한 고민이 큰 가운데, 일반 분양 대비 훨씬 합리적인 가격으로 공급되는 지주택이 좋은 대안이 될 수 있다는 점도 부각되는 분위기다.

다만 사업 추진에 어려움을 겪는 사례도 적지 않은 만큼, 우수한 입지는 물론이고, 조합원들과 함께 사업추진을 이끄는 업무추진대행사의 업무 능력 및 성공 사례 추진경험이 풍부한 곳인지를 염두에 두어야 한다고 조언한다.

이 같은 측면에서 볼 때, 최근 서울에서 가장 주목할 만한 지주택 사업으로는 ‘광진 벨라듀’를 꼽을 수 있다.

‘광진 벨라듀’는 서울 광진구 군자동 일원에 위치하며, 지하 2층~지상 20층, 10개 동, 전용 59~84㎡ 총 674세대로 구성된다. 이곳은 광진구 내에서도 가장 주거 선호도 높은 자리에서 공급되는 데다, 업무추진 대행사가 바로 ‘서울숲아이파크리버포레’를 성공으로 이끈 정진개발의 계열사라는 점을 주목해야 한다,

업계에서는 풍부한 사업추진 경험을 바탕으로 ‘광진 벨라듀’가 ‘서울숲아이파크리버포레’를 이어 또 하나의 지주택 성공신화를 만들어 낼 가능성이 높다고 평가한다.

지난 4월 서울시의 지구단위계획 결정 고시를 득한 후 교통영향평가를 승인받는 등 사업 추진에 박차를 가하고 있고, 광진구청에서 실시한 건축심의도 2025년 11월 28일 완료했으며, 2026년 1월 조합설립인가를 신청예정이며, 2026년 후반기 사업계획 승인 접수를 할 예정이다.

입지도 뛰어나다. 지하철 7호선 어린이대공원역이 도보 약 10분대이며, 지하철 5·7호선 군자역의 더블 역세권이다. 또한 단지 바로 앞 동일로를 통해 영동대교로 바로 이어져 강남 접근성이 우수하며, 강변북로·동부간선도로·내부순환도로 등의 접근성도 좋다.

특히 동부간선도로 지하화 사업이 진행 중으로, 사업 완료 시 군자에서 청담까지의 차량 이동 시간이 대폭 줄어들 것으로 예상됨에 따라 강남 접근성은 한층 더 좋아질 전망이다.

단지 바로 가까이에 장안초와 세종초가 있으며, 주변으로 구의중, 건대사대부중·고, 자양중·고, 선화예고, 세종대, 건국대 등 명문 학군이 밀집해 있고, 구의동 학원가도 차로 약 10분대에 인접해 있다. 주변으로는 성수 IT 개발진흥지구 개발도 진행 중으로 관련 수혜도 기대된다.

군자동 주민센터를 비롯해 롯데백화점(건대시티점), 이마트(자양점), 롯데시네마(건대입구점), 건국대병원, 성수동 상권이 밀집해 있고, 도보 거리에 어린이대공원과 중랑천도 가깝다.

단지 설계도 뛰어나다. 단지 전체가 수요자 선호도가 높은 전용 59·84㎡ 중소형 면적으로 구성되며, 전 세대 남향 위주의 배치로 조망권 및 일조권이 우수하다. 또한 세대별 프라이버시를 고려한 주동 배치와 판상형 4베이(맞통풍) 구조로 환기도 용이하다.

‘광진 벨라듀’는 현재 막바지 조합원 모집을 진행 중이며, 주택홍보관은 서울 성동구 왕십리로 일원에 위치한다.