[리얼푸드=육성연 기자] 삼성웰스토리가 2026년 외식 산업을 이끌 9대 트렌드 키워드와 F&B 업계 리더들의 대담을 담은 트렌드 도서 ‘2026 K-외식 패러다임 대전환’(이하 트렌드 도서)을 출간했다고 28일 밝혔다.

삼성웰스토리는 새해의 외식 트렌드를 조망할 수 있는 이번 트렌드 도서 출간을 통해 식자재 고객사인 F&B 기업뿐 아니라 업계 종사자에게 비즈니스 성장에 필요한 인사이트를 제공한다는 계획이다.

삼성웰스토리는 검색 데이터 분석 솔루션을 활용하여 한국과 미국, 일본의 소비자 검색 데이터를 분석하고 전문가 인터뷰를 통한 현장 리서치 등을 진행했다.

삼성웰스토리가 제시한 2026년 K-외식 트렌드의 9대 키워드는 경력상품, B2AI(Business to AI), K-푸드 투어, 집밥경제, 초미세가격, 올데이 올라운더, IP-유니버스, 네이션 밸런싱, 엑시프트(Exit+Shift) 이다.

이 중 삼성웰스토리가 가장 주목한 키워드는 ‘경력상품’과 ‘B2AI’이다.

‘경력상품’은 과거에 단종된 인기 상품을 재출시해 개발비와 리스크를 줄여 안정적으로 수익을 창출하려는 최근의 상품 전략 트렌드를 보여주는 키워드이다.

물가 상승으로 실질 소득이 줄어드는 상황에서 소비자 역시 낯선 신상품보다는 이미 검증된 ‘경력상품’을 소비하는 경향이 나타난다. 스낵, 외식 메뉴, 식품굿즈 등 다양한 분야에서 경력상품의 흥행이 이어지고 있다.

‘B2AI’는 기업이 AI(인공지능)를 단순한 기술이나 도구가 아닌 고객처럼 비즈니스 대상으로 재정의해 가치를 창출하는 것이 기업의 핵심 전략으로 부상했음을 의미하는 키워드이다. AI를 1차 고객으로 설정한 기업들의 전략도 빠르게 바뀌고 있다.

삼성웰스토리는 트렌드 도서가 실질적 인사이트를 제시할 수 있도록 각 키워드에 담긴 의미와 확산 배경, 다양한 기업 사례, 관련 데이터, 트렌드 접목을 위한 제언 등을 담았다.

또 외식 프랜차이즈, 식품 제조사, 외식 브랜딩 전문기업 등 14명의 F&B 업계 리더들이 참여한 4가지 주제의 트렌드 대담도 담았다. 현재 외식 산업의 트렌드를 이끄는 업계 리더들의 사업 철학과 노하우를 제시하기도 했다.

삼성웰스토리 관계자는 “도서 출간을 기획하며 일시적 트렌드가 아닌 방대한 양의 소비자 검색 데이터가 가리키는 외식 산업의 새로운 패러다임을 제시하자는 목표가 있었다”며 “상품, 마케팅, 운영 등 외식 비즈니스와 관련된 트렌드를 종합적으로 제시해 외식 비즈니스 실무에 다방면으로 활용할 수 있도록 내용을 구성했다”고 말했다. ‘2026 K-외식 패러다임 대전환’은 주요 온∙오프라인 서점에서 살 수 있다.