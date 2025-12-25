[리얼푸드=육성연 기자] 연말에는 모임과 홈 파티도 늘어나죠. 리얼푸드가 추천하는 이번 레시피는 연말 분위기를 살려 시선을 사로잡을 수 있는 요리입니다. 바로 연어를 이용한 ‘크리스마스 살몬’이에요.

촉촉하게 구워낸 통 연어가 주인공입니다. 연어는 단백질이 많으면서 오메가3지방산까지 많습니다.

연어의 고소한 맛에 과일의 산뜻한 단맛을 더하면 느끼함 없이 깔끔하게 즐길 수 있는데요. 레시피에서 사용한 과일은 향긋한 오렌지와 새콤달콤한 석류 글레이즈입니다. 연어에 반짝이는 글레이즈를 덧발라 마무리하면 비주얼까지 고급스러운 요리가 나옵니다. 여기에 오렌지 슬라이스와 허브로 장식해주면 화려한 홀리데이 분위기가 완성됩니다.

연말 파티에 빠질 수 없는 와인과도 잘 어울립니다. 연말 모임, 홈파티, 크리스마스 디너 메인으로 근사하게 즐겨보세요.

⠀

재료

기본 재료: 통연어필렛 1kg

연어 마리네이드: 올리브오일 2큰술, 소금 1큰술, 후추 약간

글레이즈: 오렌지주스 3컵, 냉동 크랜베리 1컵, 꿀 2큰술, 설탕 2큰술, 오렌지 제스트 1큰술(오렌지 1개 분량)

시나몬파우더 1/2작은술

장식재료: 석류 1/2컵 냉동크랜베리 1/2컵, 오렌지 슬라이스 1~2조각, 다진 파슬리 약간

만들기

1. 연어에 마리네이드 재료를 뿌려 골고루 발라주세요.

2. 150도로 예열한 오븐에 넣고 15분 정도 구워주세요.

3. 팬에 글레이즈 재료를 넣고 저어가며 20분 정도 졸여주세요.

4. 초벌로 구워낸 연어에 글레이즈를 골고루 바르고, 오븐에서 20분 정도 더 구워주세요.

5. 연어를 접시에 올리고 장식 재료를 활용해 크리스마스 분위기로 꾸며주세요.

자료=우리의 식탁 제공