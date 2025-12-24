[리얼푸드=육성연 기자] 삿포로맥주의 한국 공식 수입사 엠즈베버리지는 삿포로맥주의 겨울 한정판 맥주인 ‘삿포로 겨울이야기’의 편의점 미니 팝업을 진행한다고 24일 전했다. 내년 2월까지 운영한다.

겨울이야기의 미니 팝업은 성수와 을지로, 건대, 잠실 등 서울 주요 상권의 편의점에서 만날 수 있다. ‘CU 건대 로데오점’, ‘GS25 성수공원점’, ‘세븐일레븐 챌린지 스토어점’, ‘이마트24 을지로 3가점’ 등이다.

특히 시음 행사가 진행되는 매장에서는 올해 제품에서만 느낄 수 있는 특별한 맛과 향도 경험할 수 있다. ‘겨울이야기’는 그해 선정한 가장 좋은 맥아와 홉을 사용한다. 매년 다른 레시피로 만드는 겨울 제철 맥주다. 올해는 체코 사츠산 최고급 파인 아로마 홉을 대폭 증량했다.

일본 최초의 계절 한정 맥주인 ‘겨울이야기’는 1988년 첫 런칭 이후 매년 완판을 기록하고 있다. 지난 2015년 첫 국내 출시 당시에도 두 달 만에 전체 수량의 90% 이상 출고를 기록했다.

삿포로맥주 관계자는 “겨울에만 맛볼 수 있는 겨울 한정 맥주 삿포로 겨울이야기의 특별함을 보다 편하게 만나보실 수 있도록 서울 주요 상권 지역 편의점에서 미니 팝업을 운영한다”라고 전했다.