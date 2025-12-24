[리얼푸드=육성연 기자] 아웃백 스테이크하우스가 신메뉴 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’ 구매 고객에게 ‘Curate Your Holiday(큐레이트 유어 홀리데이)’ 행사를 연다고 24일 전했다.

이벤트는 오는 31일까지 신메뉴 프레스티지 스테이크 셀렉션을 주문하는 아웃백 멤버십 회원이 대상이다. 추첨을 통해 당첨된 총 20명에게 100만원 상당의 5성급 호텔 숙박권을 제공한다.

참여 방법은 신메뉴 구매 후, 아웃백 앱 내 이벤트 페이지를 통해 시그니엘 서울(5명), 롯데호텔 서울(5명), 시그니엘 부산(5명), 롯데호텔 제주(5명) 중 원하는 호텔을 선택해서 응모하면 된다.

아웃백 멤버십 계정당 1회 응모할 수 있다. 당첨자는 2026년 1월 15일에 개별 문자메시지를 통해 안내된다.

신메뉴 ‘프레스티지 스테이크 셀렉션’은 꽃등심 스테이크와 랍스터 테일 2개에 4가지 최상급 소고기 부위 중 3가를 선택할 수 있는 ‘맞춤형 스테이크 컬렉션’이다.

아웃백 관계자는 “연말연시를 맞아 아웃백의 프리미엄 메뉴와 최고급 호텔 스테이까지 누리실 수 있도록 프로모션을 마련했다”라고 말했다.