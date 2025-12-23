[리얼푸드=육성연 기자] 전문식품 브랜드 도드람은 ‘2025년 축산물 브랜드 경진대회’에서 도드람한돈이 브랜드 통산 네 번째 ‘명품 브랜드 인증’을 받았다고 23일 밝혔다.

2003년부터 시작된 축산물 브랜드 경진대회는 농림축산식품부가 주최하고 농협경제지주와 소비자시민모임이 공동 주관한다. 생산부터 유통·판매에 이르기까지 전 과정에서 우수한 관리 역량을 갖춘 축산물 브랜드 경영체를 선정해 시상한다. 올해 시상식은 지난 18일 대전 선샤인호텔에서 진행했다.

대회는 우수 축산물 브랜드 인증 결과와 대회위원회 평가를 바탕으로 종합상, 부문상, 명품 브랜드 인증으로 나눠 시상을 진행한다. 이 가운데 명품 브랜드 인증은 경진대회 대상 수상 실적을 3회 이상 달성한 경영체에 부여된다. 도드람은 해당 기준을 충족하며 올해 수상 명단에 이름을 올렸다. 이번 인증으로 누적 4회 명품 브랜드 인증을 달성해 총 8억원의 지원을 받게 됐다.

박광욱 도드람 조합장은 “이번 명품 브랜드 인증은 도드람이 브랜드육의 생산부터 유통, 판매까지 전 과정을 투명하고 체계적으로 관리해 온 성과를 다시 한번 인정받은 결과”라며 “앞으로도 브랜드 경쟁력 강화를 통해 우리나라 축산업의 지속 가능한 발전에 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.