[리얼푸드=육성연 기자] 발효 전문기업 티젠이 말레이시아 대표 헬스앤뷰티(H&B) 스토어인 ‘왓슨스(Watsons)’에 공식 입점했다고 23일 전했다.

왓슨스는 아시아 최대 H&B 드럭스토어로, 말레이시아 전역에서 800여 개의 매장을 보유하고 있다. 티젠은 현재까지 600여 개 왓슨스 매장에 제품 입점을 완료했다. 향후 전 매장으로 확대할 예정이다.

이번에 티젠이 말레이시아 왓슨스 매장에 선보인 제품은 콤부차 2종과 애사비 총 3종이다. ‘콤부차 시칠리아 핑크레몬’은 이탈리아 시칠리아산 레몬에 레드비트의 핑크빛을 더한 레몬 콤부차다. 스틱 1개에 비타민C 하루 권장량 100㎎을 담았다.

‘콤부차 샤인머스캣’은 국내산 샤인머스캣 과즙 분말을 첨가했다. 두 제품 모두 당류 0g이다. 열량은 1스틱당 15kcal다. 유산균의 먹이인 프리바이오틱스도 들어 있다.

콤부차와 함께 히트 상품인 ‘티젠 애플사이다비니거’도 말레이시아 소비자와 만난다. 분말 스틱 제품으로 사과의 고장 경상북도에서 재배한 풋사과를 담았다.

티젠 관계자는 “일본, 대만, 중국에 이어 말레이시아 주요 오프라인 매장에 공식 입점했다”라며 “앞으로도 해외 시장 입지를 강화할 계획”이라고 전했다.