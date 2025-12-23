[리얼푸드=육성연 기자] 키위 브랜드 제스프리(Zespri)가 국내산 썬골드키위 10주년 감사 페스타를 개최한다고 23일 전했다. 오는 25일부터 내년 1월 11일까지다. 행사는 국내산 썬골드키위의 유통·판매 10주년을 맞아 기획됐다.

참여 방법은 썬골드키위를 구매한 뒤, 패키지에 부착된 QR 코드를 통해 이벤트 전용 모바일 페이지에 접속한다. 해당 페이지에서 개인정보를 입력하고 ‘응모하기’ 버튼을 누르면 된다.

참가자들은 추첨을 통해 다양한 경품을 받을 수 있다. 1등 당첨자 2명에게는 1000만원 상당의 여행 상품권이 제공된다. 2등 당첨자 10명에게는 100만원 상당의 가전제품 상품권, 3등 당첨자 600명에게는 제스프리 썬골드키위 선물 세트가 증정된다. 경품 당첨자는 1월 19일에 발표될 예정이다.

제스프리 관계자는 “이번 감사 페스타는 국내산 제스프리 썬골드키위의 유통·판매 10주년을 맞아, 지난 10년간 보내주신 소비자들의 성원에 감사의 마음을 전하고자 기획했다”고 말했다.