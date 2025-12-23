[헤럴드경제=김보영 기자] LG전자에서 한정으로 판매한 휘센 에어컨에서 순금이 나온 데 이어 2000년대 후반 출시된 팬택 스카이의 휴대전화에서도 실제 금이 발견돼 화제다.

지난 22일 금은방 유튜버 ‘링링언니’ 채널에는 ‘이번엔 핸드폰에 금이라고요?’라는 제목의 영상이 올라왔다. 해당 영상에는 2009년 출시된 팬택 스카이의 ‘듀퐁 에디션’ 모델에서 금붙이를 발견한 여성이 감정을 의뢰하는 모습이 담겼다.

해당 여성은 “2009년도에 핸드폰을 구매했었다”며 “교체하면서 금이니까 가지고 있어야 할 거 같아서 혹시나 해서 보관해 놨다”고 감정을 요청했다. 분석 결과 해당 제품의 금색 로고 띠는 순도 18K의 실제 금으로 확인됐다.

해당 모델은 팬택이 2009년 3만대 한정 출시한 ‘스카이 듀퐁폰’ 제품이다. 출시가는 약 100만원으로 금속 버튼과 금색 로고 등 고급스러운 디자인으로 당시에도 많은 인기를 얻었다. 감정 결과 로고의 무게는 약 0.27돈으로, 의뢰 당일 시세 기준 약 14만8700원의 가치가 있는 것으로 평가됐다.

링링언니는 “엑스캔버스 TV, 휘센, 그리고 이제 듀퐁폰까지”라며 “보관 잘하셔서 15만원 가까이 벌었다”라고 축하했다. 의뢰인은 “너무 좋다”고 기뻐했다.

영상을 본 누리꾼들은 “저 휴대전화 쓰다가 금만 빼서 팔았는데 2011년 당시 3만원 받았다” “이 휴대전화 가지고 있는데 팔러 가야겠다” “친구가 저 휴대전화 구입했었는데” 등의 반응을 보였다.

최근 과거 한정판으로 출시된 전자제품에 금붙이가 붙어있었다는 사실이 잇따라 공개되면서 화제를 모으고 있다. 지난 11일에도 LG전자에서 한정으로 판매한 휘센 에어컨의 로고가 순금이란 사실이 알려진 바 있다.

이 유튜버는 금 조각들을 녹여 분석한 결과에 대해 “순금”이라며 “중량은 한 돈에 조금 못 미쳐서 71만3000원”이라고 시세를 밝혔다. 2005년 당시 LG전자는 5년 연속 에어컨 세계 판매 1위를 기념해 선착순 1만명의 고객에게 순금 휘센 로고가 부착된 제품을 공급했었다.