[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 중식 전문 브랜드 홍콩반점0410(이하 ‘홍콩반점’)이 중식 스타일에 투움바 소스를 접목한 신메뉴 ‘슈림프 투움바 짬뽕’을 시즌 한정으로 출시한다고 22일 밝혔다.

이번 ‘슈림프 투움바 짬뽕’은 홍콩반점만의 시그니처 투움바 소스를 활용해 진하고 꾸덕한 풍미를 구현한 점이 특징이다. 부드러운 투움바소스에 매콤한 맛을 더해 느끼함을 잡고, 튀긴 새우 두 마리를 고명으로 올렸다.

홍콩반점은 이번 신메뉴 출시를 기념해 할인 프로모션도 진행한다. 오는 23~24일까지 매장 식사 고객에게 신메뉴 ‘슈림프 투움바 짬뽕’을 9900원(정가 1만2000원)에 할인 판매한다.

이번 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 홍콩반점 매장에서 만나 볼 수 있다. 배달 주문은 불가하다.

홍콩반점 관계자는 “연말을 맞아 고객들에게 색다른 맛의 즐거움을 전하고자, 기존과는 차별화된 이색적인 신메뉴 ‘슈프림 투움바 짬뽕’을 선보인다”라고 소개했다.