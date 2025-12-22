[리얼푸드=육성연 기자] 면·소스 전문 기업 면사랑이 ‘2025 컬리푸드페스타(크리스마스 대저택으로의 초대)’를 성황리에 마무리했다고 22일 전했다.

‘2025 컬리푸드페스타’는 지난 18일부터 21일까지 코엑스 마곡 르웨스트 1층 전시장에서 열렸다. 면사랑은 2024년에 이어 올해도 행사에 참여해 6000여명의 소비자와 직접 소통했다. 특히 자체 콘셉트인 ‘메리 파스타마스(Merry Pastamas)’를 중심으로 브랜드가 지향하는 연말 식문화 경험을 선보였다.

시식 프로그램은 1, 2부에 나눠 ‘치즈가득 통모짜 볼로네제’와 ‘우리쌀100% 양지쌀국수’로 운영했다. 치즈가득 통모짜 볼로네제는 이탈리아산 듀럼밀 세몰리나 스파게티를 사용해 알덴테 식감을 구현했다. 국내산 쌀 100%로 만든 면과 소고기 육수, 고명이 어우러진 ‘우리쌀100% 양지쌀국수’도 선보였다.

현장에서는 ‘메리 파스타마스’ 콘셉트를 확장한 다양한 참여형 프로그램도 함께 운영했다. 포토존 인증샷 업로드 시 홀리데이 파스타 키트를 증정하는 SNS 이벤트와 100% 당첨 룰렛 이벤트 등이다.

고은영 면사랑 마케팅실 상무는 “컬리푸드페스타는 온라인 고객들을 직접 만나 당사 신제품에 대한 반응을 살필 좋은 기회였다”라며 “면사랑의 냉동간편식은 면과 소스를 각각 최적의 조건에서 빠르게 동결하는 급속냉동기술을 적용해 재료 본연의 맛과 식감을 그대로 살렸다”라고 말했다.