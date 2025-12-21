[리얼푸드=육성연 기자] 풀무원재단은 제3회 공감교육 토크콘서트 ‘About Empathy’를 개최했다고 21일 밝혔다.

풀무원재단은 어린이의 공감 능력 향상을 목표로 교육 전문가, 현장 교사와 함께 ‘공감교육’을 개발했다. 지난 2023년부터 교육 전문기관 프로젝트플래닛과 교육을 진행하고 있다. ‘공감교육’은 아이들이 일상 속 혐오와 차별 사례를 직접 살펴보고, 빅 히스토리 관점에서 공감과 존중, 협력의 중요성을 느낄 수 있게 만든 교육 프로그램이다. 매년 공감교육 프로그램 운영이 끝난 뒤 토크콘서트 ‘About Empathy’를 연다.

20일 서울 강남구 씨스퀘어에서 열린 이번 행사에는 학생과 학부모, 초중고 교사 등 학교 관계자 200여 명이 참석했다. 대면 소통이 줄어든 AI 중심의 디지털 시대에 더욱 높아진 공감의 가치와 미래세대의 공감 역량 향상에 필요한 예술·신체·협력 활동의 중요성을 알리고자 기획했다.

행사 1부에서는 뇌과학자로 알려진 카이스트 정재승 교수가 ‘AI시대에 팀 프로젝트, 신체놀이와 예술활동이 인간의 뇌와 공감지능에 미치는 영향’을 주제로 특강을 펼쳤다. 정재승 교수는 인간의 뇌가 공감하는 방식을 중심으로 강연을 진행했다. 기술이 개인화를 가속화하는 시대 속 예술, 신체를 활용한 놀이가 어떻게 공감과 연결의 의미를 만들어 내는지를 전달했다.

이후 카이스트 정재승 교수와 2018년 평창 동계올림픽 개폐회식 안무감독으로 유명한 콜렉티브에이 차진엽 예술감독이 패널로 나왔다.

행사 2부에서는 예술 프로젝트 창작 단체 ‘사사삭’이 함께 준비한 ‘가족 참여형 감각놀이 활동’을 선보였다. 프로그램은 아이들과 학부모 40명을 2개 그룹으로 나눠 각각 1시간씩 운영했다. 참가자들이 하나의 끈에 연결된 여러 색상의 펜을 하나씩 쥐고, 주어진 제시어를 각자의 방식으로 표현했다.

이병인 풀무원재단 사업담당은 “이번 행사는 대면 소통이 줄어든 AI 중심의 디지털 시대에 공감의 가치가 더 중요해지고 있음을 미래세대에게 알리고, 공감 능력 향상에 도움을 주는 예술·신체·협력 활동의 중요성도 함께 알리는 것에 중점을 두고 기획했다”고 말했다.