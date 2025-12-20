[리얼푸드=육성연 기자] 겨울 제철 굴을 감칠맛 나게 즐기는 요리를 소개합니다. ‘꽃굴무침’인데요. 제 생굴에 마늘, 고춧가루, 양념만 더해 조물조물 버무린 요리입니다.

짧은 시간, 적은 재료로 만들 수 있지만 사회관계망서비스(SNS)에서 인기가 높은 레시피입니다. 여기에 풋풋한 쪽파와 고소한 통깨가 더해지면 굴의 담백함이 훨씬 살아납니다.

밥반찬으로도 좋으며, 술안주로도 손이 멈추지 않는 요리입니다. 특히 배춧잎이나 김에 싸 먹으면 깔끔하고 시원한 풍미가 한 번 더 올라갑니다.

굴은 단백질과 함께 칼슘, 철분, 마그네슘 등의 미네랄이 풍부한 식품입니다. 피부 미용과 면역력에도 도움을 줄 수 있습니다.

제철 생굴의 신선함을 그대로 즐기는 ‘꽃굴무침’ 요리에 도전해 보세요.

재료(2~3인분)

생굴 400g, 다진 마늘 3큰술, 고춧가루 4큰술, 쪽파 3줄기, 청양고추 2개, 통깨 3큰술

소스 재료 :간장 1큰술, 매실청 1.5큰술, 참기름 2큰술, 액젓(까나리 또는 멸치) 1큰술, 맛술 1큰술

만들기

1. 생굴은 소금물에 흔들어 씻은 후 흐르는 물에 깨끗하게 씻어 물기를 빼주세요. 접시에 보기 좋게 담아주세요.

2, 쪽파는 송송 썰고 청양고추는 반으로 갈라 송송 썰어주세요.

3. 굴을 담은 그릇에 쪽파와 청양고추, 다진 마늘을 넣어주세요.

4. 통깨와 고춧가루를 중간중간 올려주세요.

5. 소스 재료를 뿌려 조물조물 버무려주세요.

6. 배춧잎이나 김에 곁들여 맛있게 즐겨주세요.

자료=우리의 식탁 제공