[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 겨울 신메뉴를 출시한다고 19일 밝혔다. 신메뉴는 율무라떼, 율무아몬드라떼, 생강차, 붕어빵 4종이다.

먼저 ‘율무라떼’와 ‘율무아몬드라떼’는 율무 파우더에 바삭한 현미 크런치 토핑을 더한 곡물라떼 메뉴다. ‘율무라떼’는 우유를 베이스로 부드러운 맛을 살렸다. ‘율무아몬드라떼’는 우유 대신 아몬드 음료를 사용했다. ‘생강차’는 생강 베이스에 레몬 슬라이스를 더했다.

겨울철 대표 간식인 붕어빵은 달콤한 팥앙금과 부드러운 슈크림 두 가지 맛으로 구성했다. 소형이 아닌 정통 붕어빵 크기로 쫀득한 식감을 살렸다. 이번 겨울 음료와 함께 세트로 구성돼, 취향에 따라 다양한 조합으로 선택할 수 있다. 또한 아이스크림에 붕어빵을 더한 ‘아이스크림에 빠진 붕어빵’ 세트 메뉴도 있다.

빽다방은 이번 신메뉴 출시를 기념해 오는 21일까지 멤버십 앱을 통해 픽업오더 전용 신메뉴 할인 홍보를 진행한다. 멤버십 앱 내 ‘픽업오더-프로모션’ 카테고리에서 주문 시 겨울 음료 신메뉴는 300원, 붕어빵과 세트 메뉴는 1000원 할인된다.

이번 겨울 시즌 음료 신메뉴는 일부 매장을 제외한 전국 빽다방 및 빽다방 빵연구소 매장에서 시즌 한정으로 판매한다. 단, 붕어빵은 빽다방 매장에서만 판매된다.

빽다방 관계자는 “겨울철에 잘 어울리는 음료와 간식을 신메뉴로 선보이면서 고객들이 취향에 맞게 선택할 수 있도록 세트 구성도 함께 마련했다”라고 말했다.