한우자조금관리위원회는 자사 누리집이 ‘웹어워드코리아 2025’ 시상식에서 비영리기관분야 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

웹어워드코리아는 한국인터넷전문가협회가 주최하는 국내 대표 웹 시상식이다. 지난 18일 양재 엘타워 그랜드홀에서 열렸다.

한우자조금은 사용자 경험(UX) 고도화와 시스템 안정성 확보, 보안 체계 강화를 목표로 올해 누리집을 전면 개편했다. 특히 공공·비영리 기관으로서 요구되는 정보의 신뢰성과 소비자 접근성을 강화하는 데 중점을 뒀다.

최우수상으로 선정된 한우자조금 누리집은 정부 디자인 시스템(KRDS)을 기반으로 한 표준화된 화면 구성과 일관된 디자인을 적용해, 사용자에게 예측 가능하고 안정적인 이용 환경을 제공한 점에서 높은 평가를 받았다. 공공 웹 서비스에 요구되는 기술적 완성도와 활용성을 균형 있게 구현한 사례로 평가됐다.

사용자 중심 UX 설계도 돋보였다. 데이터 중심 사이트 특성을 고려해 불필요한 시각적 요소를 최소화하고, 정보 전달에 최적화된 UX 설계를 적용했다. 반응형 웹을 도입해 데스크톱, 태블릿, 모바일 등 다양한 환경에서도 동일한 접근성과 사용성을 구현했다.

디자인 측면에서는 KRDS를 바탕으로 화면 배치와 구성 요소를 설계하고, 따뜻한 색감과 가독성을 높여 한우자조금의 공공성과 신뢰 이미지를 시각적으로 구현했다. 이는 전문성과 소통 이미지를 동시에 강화한 점에서 마케팅 부문에서도 긍정적인 평가를 받았다.

민경천 한우자조금관리위원장은 “이번 수상은 한우자조금 누리집이 공공성과 사용자 중심 가치를 동시에 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 디지털 플랫폼을 통해 한우 산업과 국민을 잇는 신뢰도 높은 소통 창구 역할을 강화하겠다”고 말했다.