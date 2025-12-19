[리얼푸드=육성연 기자] 정관장이 크리스마스를 앞두고 19일부터 오는 25일까지 7일간 ‘크리스마스 페스타’를 진행한다.

정관장은 ‘홍삼정’, ‘에브리타임’, ‘홍삼톤’, ‘활기력’, ‘화애락’ 등 스테디셀러를 비롯해 오리지널 침향으로 만든 ‘기다림 침향’, 유기농 계약재배로 완성한 ‘버섯달임액’, 키즈청소년을 위한 ‘아이키커’, ‘아이패스’, ‘홍이장군’ 등 인기제품 구매 시 할인 혜택을 제공한다.

이번 행사는 정관장 가맹점, 직영점, 백화점, 대형마트, 온라인몰 등에서 진행한다. ‘천녹’ 전 제품과 ‘뿌리삼 천삼’ 전 제품, ‘화애락’ 일부 제품, ‘GLPro(지엘프로)’ 일부 제품은 행사 대상에서 제외다.

또한 정관장 공식 온라인몰 ‘정몰’에서는 오는 31일까지 연말 감사제를 진행한다. 홍삼을 부드럽게 즐길 수 있는 ‘에브리타임 소프트’와 달콤한 과일 맛의 ‘에브리타임 망고플레이버’를 비롯해 ‘홍삼정 밸런스’, ‘홍삼진고 이뮨스틱’, ‘활기력부스터’, ‘더블 수면&스트레스케어’ 등 총 35가지 제품을 할인한다.

‘정몰’에서는 25일까지 제품을 구매한 고객에게 메시지 카드를 제공하는 이벤트도 마련했다. 정몰 주문 완료 페이지에서 연말연시 메시지가 담긴 카드 이미지를 선택하면 선물 받는 분에게 카카오톡으로 메시지 카드를 보낼 수 있다.

KGC인삼공사 관계자는 “이번 크리스마스 페스타는 한 해 동안 정관장을 사랑해 주신 고객에게 감사의 마음을 전하고, 연말 선물 수요가 높은 인기 제품을 합리적인 혜택으로 제공하고자 기획됐다”라고 말했다.