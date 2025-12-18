[리얼푸드=육성연 기자] 나라셀라는 칠레 와이너리 몬테스 (Montes)의 신제품 ‘몬테스 아이디 카버네 소비뇽(Montes ID Cabernet Sauvignon)’을 국내 출시한다고 18일 밝혔다. 이번 출시는 전 세계 공식 출시보다 앞서 한국에서 가장 먼저 이뤄졌다.

제품명 ‘아이디(ID)’는 아이덴티티(Identity)를 의미한다. 몬테스가 추구해온 철학과 정체성을 집약해 완성한 와인이다. 순간과 사람, 그리고 선택이 남기는 ‘흔적’에서 영감을 얻었다.

라벨에는 몬테스 창립자 아우렐리오 몬테스(Aurelio Montes)의 실제 지문을 형상화해 디자인했다.

‘몬테스 아이디 카버네 소비뇽’은 카버네 소비뇽(85%), 카버네 프랑(10%), 시라(5%)로 블렌딩됐다. 아우렐리오 몬테스가 직접 와인 메이킹에 참여했다.

짙은 바이올렛 빛 레드 컬러가 특징이다. 바로 즐겨도 좋지만 최소 10년 이상 숙성할 수 있는 잠재력을 갖춘 와인으로 평가된다. 신제품 ‘몬테스 아이디 카버네 소비뇽’은 전국 코스트코에서 구매할 수 있다.

나라셀라 관계자는 “칠레 프리미엄 와인을 대표하는 몬테스 와이너리의 새로운 와인을 국내 소비자들에게 가장 먼저 선보인다”라고 말했다.