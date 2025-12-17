[리얼푸드=육성연 기자] 유럽을 대표하는 식품 박람회 ‘밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD)’가 2026년 5월 11일부터 14일까지 이탈리아 밀라노에서 개최된다. 이번 행사는 글로벌 식품 시장 간 연결을 강화하는 한편, 한국 식품 기업과 바이어들에게 유럽 및 글로벌 시장과의 새로운 접점을 제공할 것으로 기대된다.

주최 측에 따르면 현재 전체 참가사의 약 80%가 이미 참가를 확정했다. 이 중 해외 기업 비중은 30%를 넘어섰다. 이를 바탕으로 2026년 전시 규모는 지난 행사 대비 15~20% 성장할 것으로 전망된다. 글로벌 방문객 규모도 10만명 이상이 예상된다.

밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD)는 독일 쾰른에서 열리는 아누가(Anuga)와 함께 유럽을 대표하는 양대 국제 식품박람회로 평가받는다. 2025년 밀라노 국제 식품박람회는 스페인, 폴란드, 독일, 영국, 프랑스, 중국, 미국, 캐나다, 네덜란드, 한국 등 주요 국가의 무역진흥기관과 전문 바이어들이 대거 참여했다. 한국에서는 한국농수산식품유통공사(aT)와 국내 주요 식품 기업들이 전시 및 바이어 프로그램에 참가하며 현지 반응을 직접 확인했다.

전 세계 100개국 이상에서 9만 5000명의 참관객이 방문했다. 3000명의 해외 톱 바이어, 약 70개국 4200개 기업이 참여했다. 전 회차 대비 두 배에 가까운 성과다.

‘밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD)’의 주최사 피에르 디 파르마(Fiere di Parma)는 독일의 아누가(Anuga) 주최사 쾰른 메쎄(Koelnmesse)와 전략적 파트너십을 체결했다. 밀라노와 쾰른에서 글로벌 식품 박람회를 격년으로 교차 개최하는 범유럽 전시 구조를 확립했다. 이를 통해 한국을 비롯한 글로벌 기업과 바이어들은 유럽 주요 식품 전시 일정을 연계해 보다 전략적으로 글로벌 시장에 접근할 수 있다.

안토니오 첼리에(Antonio Cellie), 피에르 디 파르마(Fiere di Parma) CEO는 “올해 밀라노 국제 식품 박람회(TUTTOFOOD)가 거둔 성과는 혁신과 연결의 중심지로서 밀라노가 가진 국제적 매력을 잘 보여준다”며 “이탈리아 무역청(ITA)과 전략적 파트너십을 통해 세계 최고 수준의 농식품 바이어를 유치하고, 아누가(Anuga) 주최사인 쾰른 메쎄(Koelnmesse)와 협업으로 격년 교차 개최 구조를 구축한 점이 전시회의 핵심 성장 동력”이라고 말했다.

2026년 밀라노 국제 식품박람회는 이탈리아 무역진흥청(ITA)과 협력해 전 세계 3000명 이상의 글로벌 바이어 프로그램을 운영한다. 이탈리아 주요 소매 체인, 슈퍼마켓, 할인점, 창고형 도매유통 기업, 조직 유통 그룹, 케이터링 서비스 전문가들이 대거 참여할 예정이다.

한국을 비롯해 중국, 일본, 대만, 아세안, 유럽, 중동, 북미, 남미는 물론 호주, 남아프리카, 중앙아시아 지역의 상위급 바이어들도 참가한다. 특히 2026년에는 푸드서비스 분야를 핵심 목표로 삼아 레스토랑 체인, 호텔, 기내식·온보드 케이터링 의사결정자와의 네트워킹을 대폭 확대한다.

페르디난도 구엘리(Ferdinando Gueli) 주한 이탈리아무역청(ITA, Italian Trade Agency) 관장은 “밀라노 국제 식품박람회(TUTTOFOOD)는 한국 바이어들에게 국내에서 접하기 어려운 새롭고 니치한 제품과 이탈리아 특산품, 프리미엄 원재료를 직접 확인할 기회를 제공하는 전시회”라고 소개했다.