[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 연말을 맞아 페스티브 시즌 식음 프로모션을 선보인다고 17일 밝혔다.

먼저, 크리스마스 이브(24일)에 스카이킹덤 31층의 멀티플렉스 펍 ‘킹스 베케이션’에서는 ‘라스트 크리스마스’ 테마의 스페셜 이벤트를 진행한다. 도심의 야경을 감상할 수 있는 공간에서 진행되는 이번 이벤트는 1부와 2부로 나뉜다.

로맨틱한 분위기를 선호한다면 크리스마스 감성을 담은 라이브 밴드 공연과 풍성한 먹거리가 제공되는 1부(17:30~21:30)를 선택할 수 있다. 특히, 창가석 예약 고객에게는 스페셜 샴페인도 제공된다. DJ 공연에 무제한 주류 혜택이 더해진 2부(22:00~24:00) 프로그램은 보다 열정적인 연말 파티를 원하는 고객에게 제격이다.

하이브리드 다이닝 레스토랑 ‘THE 26’에서는 오는 24일과 25일 양일간 ‘크리스마스 스페셜’ 세트메뉴를 준비했다. 메뉴에는 하이볼이나 하우스 레드 와인 2잔, 수프, 랍스타 알리오 올리오에 더해 트러플 향을 더한 토마호크 또는 포터하우스 중 선택할 수 있다. 사이드 메뉴는 마리네이드 체리토마토나 부라타 치즈, 제철 채소 콤포지션 등 5가지 중에서 2종을 고를 수 있다. 벨벳 초콜릿 퐁당과 바닐라 빈 아이스크림 등의 디저트도 제공한다. 여기에 ‘스페셜 까나페 쁘띠 뷔페’ 도 이용할 수 있다. 스페셜 메뉴 주문 시 와인 1병도 별도로 제공한다. 24일과 26, 27일 밤에는 재즈 공연도 있다.

서울드래곤시티 관계자는 “연말과 크리스마스 시즌을 맞아 각기 다른 콘셉트의 식음 공간에서 따뜻한 페스티브 무드를 즐길 수 있도록 다채로운 프로그램을 마련했다”라고 말했다.

한편, ‘푸드 익스체인지’ 뷔페에서는 오는 19일부터 31일까지 랍스터테일 구이와 북경오리, 굴짬뽕 등 시즌 한정 메뉴를 선보인다. 평일 저녁과 주말 및 공휴일에 성인 4인 이상 이용 시 레드 와인 1병도 제공한다.