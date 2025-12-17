[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 파스타 전문 브랜드 롤링파스타가 스타 셰프 파브리치오 페라리와 연말 시즌 한정 ‘스테이크 세트 2종’을 출시한다고 17일 밝혔다.

롤링파스타는 2022년부터 파브리 셰프와 협업해 왔다. 이번 메뉴는 연말을 맞아 파브리 셰프가 직접 추천하는 기획 세트다.

‘스테이크 세트 2종’은 스프 1종(머쉬룸·콘 중 택1), 피타브레드, 시그니처 포크스테이크, 파스타 1종(까르보나라·로제·매운크림 중 택1), 티라미수로 구성된 ‘스테이크 듀오 세트’, 스프 2종(머쉬룸·콘 중 택1), 피타브레드, 시그니처 포크스테이크, 파스타 1종(까르보나라·로제·매운크림 중 택1), 티라미수, 고르곤졸라 피자(M)가 포함된 ‘스테이크 파티 세트’로 구성됐다.

특히 포크스테이크는 돼지고기 등심을 특허받은 진공 저온 숙성 공법으로 조리했다. 등심 특유의 퍽퍽함을 줄이고 촉촉하고 부드러운 식감을 살린 것이 특징이다. 매쉬드 포테이토·샐러드·데미글라스 소스를 함께 곁들이면, 연말 모임 메뉴로 즐길 수 있다. 제품은 일부 매장을 제외한 전국 롤링파스타 매장을 통해 구매할 수 있다.

더본코리아 롤링파스타 관계자는 “연말을 맞아 부담 없는 가격으로 특별한 한 끼를 즐길 수 있도록 스프·사이드·스테이크·디저트까지 완성도 높은 구성의 신메뉴를 선보인다”라고 전했다.