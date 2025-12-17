[리얼푸드=육성연 기자] 와인 수입사 금양인터내셔날이 미국 샤르도네의 아이콘와인 ‘소노마 커터(Sonoma Cutrer)’를 출시했다고 17일 알렸다.

소노마 커터는 캘리포니아 소노마 카운티에 1973년 설립했다. 소노마 커터 빈야드는 부르고뉴의 영혼을 담아 캘리포니아의 기술력으로 빚어낸다는 철학을 지켜왔다.

소노마 커터는 6개의 에스테이트 포도밭을 소유하고 있다. 모두 ‘Sonoma County Sustainable’ 인증을 받은 지속가능 농법으로 관리된다. 해양성 기후의 서늘한 바람, 아침안개, 그리고 복합적인 토양 구조는 포도에 특유의 미네랄리티와 정제된 산미를 부여한다.

금양에서 출시한 소노마 커터는 총 5품목이다. 이 중 대표적으로 ‘소노마 커터 레 피에르 샤르도네’는 샤르도네 100%로 양조된다. 자갈이 많은 점토질 토양 위에 자리 잡아 포도에 뛰어난 미네랄리티를 부여하는 것이 특징이다. 또한 ‘소노마 커터 러시안 리버 랜치 샤르도네’는 소노마 코스트 내 여러 포도밭의 개성을 정교하게 블렌딩했다.

금양인터내셔날 관계자는 “레드와인의 무거움을 부담스러워하는 소비층이 화이트 및 스파클링 와인으로 선호도를 전환하고 있는 상황”이라면서 “‘소노마 커터’가 소비자 선택의 어려움을 해소해 줄 것으로 기대한다”고 소개했다.