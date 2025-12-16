[리얼푸드=육성연 기자] 수제맥주 전문 기업 스퀴즈맥주가 애플 사이더 신제품 ‘더세츠(The SETZ)’를 출시했다고 16일 밝혔다.

‘더세츠’는 스파클링 타입의 애플 사이더다. 약 2년간의 연구개발을 거쳐 출시된 더세츠는 강원도 춘천산 사과를 사용해 전통주 인증을 받았다.

스퀴즈맥주는 더세츠 출시를 기념해 떡 전문 브랜드 ‘내게담다’와 협업한 한정판 홈파티팩도 선보인다. ‘더세츠×내게담다 홈파티팩’은 제주 해풍쑥으로 만든 쑥스테라와 팥쑥테라 반반 패키지(각 10입), 더세츠 애플 사이더(알코올 도수 4.5도, 500mL) 4캔으로 구성됐다. 보냉백과 아웃박스를 포함해 안전하게 배송된다. 선주문 방식으로 총 900세트 한정 판매한다.

이번 홈파티팩은 얼리버드 이벤트를 통해 선착순 판매된다. 주류가 포함된 상품 특성상 성인 인증을 거친 구매자에 한해 더세츠몰에서 단독으로 구매할 수 있다.

스퀴즈맥주 관계자는 “국내에서 직접 생산한 캔 애플 사이더를 선보이는 의미 있는 사례”라며 “앞으로도 세츠 브랜드를 중심으로 다양한 과실주 라인업과 크리에이티브한 협업을 지속해 나갈 계획”이라고 말했다.

스퀴즈맥주는 2018년 설립한 수제맥주 전문 기업이다. 설립 2년만에 대한민국주류대상에서 최고상인 ‘Best of 2020’을 수상했다. 말표 구두약 로고를 오마주한 ‘말표 맥주’를 비롯해 다양한 협업 제품을 선보였다. 최근에는 GS25와 협업해 선보인 ‘소비뇽 레몬 블랑 하이볼’은 출시 2개월 만에 누적 판매량 100만 캔을 돌파했다.