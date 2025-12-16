[리얼푸드=육성연 기자] 롯데호텔 제주가 제주의 풍미와 겨울의 정취를 느낄 수 있는 겨울 시즌 식음 프로모션을 선보인다고 16일 전했다. 사계절 온수풀 해온에서 즐기는 이색적인 어묵바부터 겨울 제철 방어 프로모션 등 다양한 미식 경험을 제공할 예정이다.

야외 수영장 ‘해온’ 풀카페에서는 내년 3월 31일까지 겨울 시즌 한정 ‘풀카페 온(溫) 바’를 운영한다. 따뜻한 국물 요리와 제주산 식재료를 활용한 메뉴로 구성됐다. 제주 은갈치 어묵과 제주 광어 어묵을 비롯해 물떡 피쉬볼, 유부주머니, 계란 등이다.

뷔페 레스토랑 ‘라세느’에서는 겨울 제철 방어를 주제로 ‘방어 해체 쇼’를 준비했다. 눈 앞에서 펼쳐지는 퍼포먼스와 함께 신선한 방어를 즉석에서 맛볼 수 있다. 오는 24일과 27일부터 2026년 1월 31일까지 매주 토요일 진행된다.

롯데호텔 제주 관계자는 “겨울 시즌을 맞아 야외 공간과 다이닝을 동시에 즐길 수 있는 새로운 경험을 제공하고, 계절에 맞춘 콘텐츠로 제주 여행의 만족도를 더욱 높이고자 이번 프로모션을 준비했다”라고 말했다.