[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 제철 굴과의 조합을 강조한 ‘오이스터베이(Oysterbay) 와인 프로모션’을 진행한다고 16일 알렸다.

이번 오이스터베이 프로모션은 다양한 기프트 증정 이벤트다. 우리동네GS 앱 내 주류 스마트 오더 플랫폼 와인25플러스에서 만나볼 수 있다. 해당 프로모션은 굴과 최상의 페어링을 이루는 오이스터베이 소비뇽블랑·샤르도네를 중심으로 기획했다.

이번 프로모션은 오이스터베이 소비뇽블랑과 칠링백(3만8900원), 오이스터베이 샤르도네와 칠링백(3만6900원), 오이스터베이 소비뇽블랑과 오로라 글라스, 그리고 무뚝뚝감자칩(3만8900원)으로 구성된다.

오이스터베이 소비뇽블랑(Oyster Bay Sauvignon Blanc, 750ml)은 뉴질랜드 말보로 지역의 서늘한 기후에서 재배된 소비뇽블랑 100% 제품이다. 굴·회·샐러드 등 신선한 음식과 탁월한 조화를 보여준다.

아영FBC 관계자는 “와인과 음식 페어링에 관한 관심이 높아지는 시기에 와인25플러스와 함께 프로모션을 진행해 소비자 선택 폭을 넓히고자 했다”라며 “오이스터베이는 이름처럼 해산물과 뛰어난 조화를 보여주는 화이트 와인으로 평가받고 있다”라고 말했다.