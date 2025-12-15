[리얼푸드=육성연 기자] 티젠은 차 원료로 맛을 낸 저당 티 스낵 ‘티 오마카세’를 선보인다고 15일 전했다. 무당 및 저당으로 즐길 수 있는 스낵이다.

‘티젠 티 오마카세’는 티젠의 티(tea)마스터가 세계 유수 산지에 재배한 호지차, 말차, 얼그레이, 우롱차 등 차 원료를 섞어 만들었다. 스낵 종류는 3가지다. 무당 티 와플, 무당 티 웨하스, 저당 티 베이글칩이다.

스낵별로 맛은 여러 가지다. 와플은 말차와 얼그레이 아몬드 맛이 있다. 웨하스는 말차, 얼그레이, 호지차 맛을 선보인다. 베이글칩은 말차 대파크림치즈, 호지차 어니언, 우롱차 치즈 맛이 있다.

티젠은 신제품 8종을 홈플러스 전국 매장에서 선출시한다. 웨하스와 와플은 18일에, 베이글칩은 25일에 선보인다. 론칭 기념으로 2개 구매 시 40% 할인한다.

티젠 관계자는 “차를 베이스로 한 스낵 구성은 차의 맛과 향을 식재료에 직접 녹여내며 티 오마카세의 정체성을 나타낸 최신 트렌드”라며, “티젠이 선보인 다양한 티 오마카세 스낵으로 집에서도 건강과 힐링의 미식 타임을 즐겨보길 바란다”라고 밝혔다.