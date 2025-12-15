[리얼푸드=육성연 기자] 발효유 전문기업 풀무원다논은 고함량 프로틴 요거트 브랜드 ‘요프로(YoPRO)’를 국내에 출시한다고 15일 전했다.

‘요프로(YoPRO)’는 100년 발효기술을 가진 다논(Danone)의 프리미엄 고함량 프로틴 요거트 브랜드다. 2015년부터 나라별 소비자 특성에 맞게 ‘YoPRO’, ‘GetPRO’, ‘HiPRO’, ‘OIKOS’ 브랜드로 23개국에서 선보이고 있다.

‘요프로(YoPRO)’는 고함량 프로틴과 필수 아미노산 9종, BCAA까지 담았다. 풀무원다논이 국내에 선보이는 ‘요프로(YoPRO)’는 다논의 글로벌 노하우와 전문성을 바탕으로 한국 소비자에 맞춰 영양 설계를 최적화했다.

‘풀무원다논 요프로(YoPRO)’는 150g 한 컵에 15g의 단백질(설탕무첨가 플레인 제품)이 들어있다. 필수 아미노산 9종을 담은 ‘완전 단백질’ 요거트다. 세 가지 아미노산(BCAA)을 최대 3,250mg(설탕무첨가 플레인 제품) 함유했다. 유청 단백질과 카제인 단백질이 모두 포함돼 있다.

특히 단백질 특유의 맛을 줄여 부드러운 식감과 상큼한 맛을 구현했다. ‘설탕무첨가 플레인’과 ‘블루베리’ 2종이다.

또한 락토프리 제품으로 유당에 민감한 소비자도 부담 없이 즐길 수 있다. 지방 0%에 설탕무첨가 제품이다.

풀무원다논은 ‘요프로’ 출시를 기념해 공식 인스타그램 채널에서 이벤트를 진행한다. 이벤트 게시글에 댓글을 남기면 추첨을 통해 요프로 2종(설탕무첨가 플레인, 블루베리)을 선물로 제공할 예정이다.

이민성 풀무원다논 브랜드 매니저는 “최근 단백질 섭취 목적이 단순 영양 보충에서 활기찬 일상 관리와 운동 퍼포먼스 향상으로 이어지고 있다”며 “요프로는 누구나 운동 전후에 즐길 수 있는 제품”이라고 말했다.