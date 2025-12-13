[헤럴드경제=김보영 기자] 평소 긍정적으로 생각한 덕분에 연금복권 1등과 2등에 동시 당첨됐다는 당첨자의 사연이 화제다.

13일 동행복권에 따르면 A씨는 서울 강남구 도산대로의 한 복권판매점에서 구매한 291회차 연금복권에서 1등 1매와 2등 4매에 동시 당첨됐다.

A씨는 당첨자 인터뷰에서 “매주 취미 삼아 소액으로 복권을 구매하고 있다”며 “항상 긍정적으로 생각을 하는 편인데, 복권을 살 때 매번 ‘이번에는 뭔가 될 것 같아!’라고 생각했다”고 설명했다.

그는 “1등에 당첨된 순간 너무 기뻤다. ‘이제 노후 준비는 끝났다!’라는 생각이 가장 먼저 들었다”며 “긍정적으로 생각하다보니 이번 행운이 찾아온 것 같다”고 덧붙였다.

A씨는 당첨금 사용 계획에 대해서는 “20년 동안 당첨금이 나오다보니, 노후 생활과 대출 상환에 사용할 계획”이라고 밝혔다. 또 당첨 소감으로는 “희망은 좋은 것이다. 좋은 것은 절대 없어지지 않는다. 다들 행운이 함께 하길 바란다”고 전해 눈길을 끌었다.

연금복권720+는 조 번호와 6자리 숫자를 포함한 총 7자리를 모두 맞혀야 1등에 당첨된다. 1등은 20년간 매달 700만원, 2등은 10년간 매달 100만원을 수령할 수 있다. 이번에 1등과 2등에 동시 당첨된 A씨는 향후 20년간 총 21억원이 넘는 당첨금을 받게 된다．