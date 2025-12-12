[리얼푸드=육성연 기자] 종합주류기업 아영FBC는 연말 한정판 ‘레어 퀸 에디션(Rare Queen Edition, 750ml)’을 편의점 세븐 일레븐에 단독 출시했다고 12일 알렸다. 레어 퀸은 병에서 분리해 실제 착용할 수 있는 티아라 장식이 특징이다.

이번 ‘레어 퀸 에디션’은 레어 샴페인 2013 빈티지를 기반으로 한 한정 라인이다. 세븐일레븐 단독 행사로 운영 중이며 금액은 30만원대다. 병에 장착된 금속 티아라는 실제 착용 가능한 액세서리로 제작됐다. ‘소장하고 싶은 샴페인’이자 ‘선물용 프리미엄 샴페인’이라는 콘셉트로 기획됐다.

레어 샴페인은 과거 유럽 왕실 문화에서 영감을 받아 탄생한 브랜드로 ‘여왕이 마시는 샴페인’으로 알려져 있다. 18세기 마리 앙투아네트에게 헌정되며 왕실적 아름다움을 상징하는 샴페인으로 유명하다. 이번 퀸 에디션은 이러한 ‘왕실의 상징성’을 현대적으로 재해석했다.

레어 퀸 에디션은 샤르도네 70%, 피노누아 30% 블렌딩된 샴페인이다. 2차 발효 후 병 속에서 8년간 재숙성하고 코르크 숙성 1년을 거쳤다. 레몬, 생강을 곁들인 굴 요리, 샤프란 리소토, 구운 랍스터 등과 조화를 이룬다.

아영FBC 관계자는 “프리미엄 샴페인 하우스들은 품격을 유지하면서도 소비자의 라이프스타일 변화에 맞춰 유통망을 전략적으로 확장 중”이라며, “최근 한정판 또는 소용량 에디션을 선보이며 고객 접점을 다변화하고 있다”고 말했다.