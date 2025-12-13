[리얼푸드=육성연 기자] 애호박국밥은 광주에서 유명한 음식입니다. 줄 서서 먹는 맛집 음식으로 잘 알려져 있는데요. 가정에서도 쉽게 만들 수 있습니다.

리얼푸드가 추천하는 레시피는 애호박과 돼지고기를 이용한 ‘애호박국밥’ 입니다. 얼큰하면서도 은은하게 단맛을 풍기는 애호박의 맛을 즐길 수 있습니다. 여기에 고소한 돼지고기의 씹는 맛도 더해집니다. 새우젓·액젓의 은은한 감칠맛이 어우러져 한 숟갈 뜨는 순간 시원한 국물 맛이 입안 가득 퍼집니다.

조리 과정 중 애호박은 금방 익기 때문에 너무 오래 끓이면 흐물흐물해질 수 있습니다. 완성된 애호박국밥은 기호에 따라 밥 대신 삶은 면이나 수제비를 넣어 먹어도 좋습니다.

재료(4인분)

애호박 2개, 밥 4공기, 돼지고기 앞다리살(찌개용)500g, 멸치 육수 5컵, 대파 1대, 양파 1개, 청홍고추1개씩, 다진 마늘 1큰술, 식용유 3큰술, 당근 1/4개

양념 재료: 고춧가루 3큰술, 고추장 1/2큰술, 까나리 액젓 1큰술, 새우젓 1+1/2큰술, 국간장 1/2큰술설탕 1/2큰술, 맛술 1/2큰술, 소금, 후춧가루 약간

만들기

1. 애호박은 깨끗이 씻어 어슷하게 0.5cm 두께로 썬 후 채 썰어주세요.

2. 대파는 송송 썰고, 양파는 슬라이스로 잘라주세요. 청홍고추는 어슷하게 썰어주세요. 당근은 먹기 좋은 크기의 네모 모양으로 썰어주세요.

3. 냄비에 식용유를 두른 후 다진 마늘, 대파, 양파를 넣어 볶아주세요.

4. 핏물을 제거한 돼지고기 앞다릿살과 맛술, 소금, 후춧가루, 새우젓을 넣어 함께 볶아주세요.

5. 돼지고기 겉면이 살짝 익으면 고춧가루와 고추장을 넣어 볶아주세요. 물을 넣어 센불에서 끓여주세요.

6. 끓으면 까나리액젓과 국간장, 설탕을 넣어 끓여주세요.

7. 썰어둔 애호박과 당근을 넣고 5분 정도 더 끓이다가 마지막에 청홍고추와 소금, 후춧가루를 넣어 간을 맞춰주세요.

자료=우리의 식탁 제공