[리얼푸드=육성연 기자] 발효 전문기업 티젠이 애사비와 애사비 소다음료를 잇따라 출시하며 애플사이다비니거 제품 강화에 나섰다.

티젠은 오는 15일 네이버 브랜드스토어에서 애사비 신제품 2종을 처음 선보인다. ‘티젠 애플사이다비니거 더블비니거’는 경북산 풋사과를 발효시켜 만든 애사비 분말 1000mg에 셰리와인 비니거 분말 500mg를 더했다. 오랜 세월 유럽에서 사랑받아 온 셰리와인 비니거는 스페인산 팔로미노 포도를 전통 방식으로 오크통에서 6개월 이상 숙성했다.

‘티젠 애사비소다 오리지널’은 500ml RTD(즉석음용음료) 패트 탄산음료다. 경북산 풋사과를 3단계에 걸쳐 발효한 애사비 분말을 5000mg 담았다. 당류는 0g에 열량은 제로다. 2가지 신제품 모두 열에 강한 4세대 포스트바이오틱스 성분이 들어 있다.

티젠은 신제품 출시 기념으로 15일부터 21일까지 네이버 브랜드스토어에서 신상위크 행사를 진행한다.

먼저 15일 저녁 7시 네이버 쇼핑 라이브 신상잇쇼를 통해 애사비 더블비니거 신제품 30스틱 들이 2박스를 52% 할인가에 판매한다. 신제품과 기존 애사비 분말 제품으로 구성된 세트상품 구매 시 할인혜택과 함께 애사비 전용 보틀을 사은품으로 증정한다.