[리얼푸드=육성연 기자] 식품 브랜드 도드람은 지난 9일 강동종합사회복지관과 함께 연말 나눔 활동을 진행했다고 밝혔다.

이번 연말 나눔 활동에는 도드람양돈농협 임직원 25명이 참여했다. 단순한 물품 기부를 넘어 직접 참여하는 봉사 프로그램이다. 도드람타워가 있는 서울 강동구 지역사회와의 교류를 강화하고, 지속적인 협력 기반을 다졌다.

임직원들은 강동구 취약계층에 전달될 업사이클링(Up-cycling) 공예품 양말목 컵 받침을 제작했다. 도드람 가정간편식(HMR)과 생필품을 포장하는 활동에 함께했다.

이번 프로그램은 자원봉사 오리엔테이션부터 활동 소감 공유까지 체계적으로 운영되어 임직원의 사회적 책임 의식을 높였다. 더불어 업사이클링 공예를 도입해 일상에서 실천할 수 있는 환경 보호 활동까지 연계했다.

박광욱 도드람 조합장은 “이번 연말 나눔 활동은 도드람타워의 강동구 입주 이후 꾸준히 구축해 온 ‘지역 기반 CSR 모델’의 일환으로, 임직원의 직접 참여가 더 큰 상생의 가치를 실현한 ESG 활동”이라며, “앞으로도 도드람은 지역사회 환원과 취약계층 지원을 통해 지속가능한 ESG 활동을 펼치겠다”고 전했다.