[리얼푸드=육성연 기자] 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방은 ‘말차 신메뉴 3종’이 일주일 만에 6만 잔 판매를 돌파했다고 11일 밝혔다.

빽다방에 따르면 ‘말차 신메뉴 3종(말차크림라떼, 말차크림 망고스무디, 말차 아이스크림)’의 출시 후 일주일간(11월 26일~12월 2일까지) 판매량은 총 6만 5000잔을 넘어섰다. 하루 평균 약 9300잔이 팔렸다.

이중 ‘말차크림라떼’는 전체 판매량의 약 71%를 차지했다. 아메리카노·바닐라라떼 등 기존 스테디셀러 중심의 판매 순위에서도 상위권을 기록했다. 매장 기준 아이스 음료 판매 순위에서도 8위에 올랐다.

기존에 판매 중인 말차 메뉴 2종(말차라떼·말차빽스치노) 역시 동일 기간 판매량이 지난해 같은 기간보다 32% 증가했다.

빽다방은 이번 신메뉴 출시에 앞선 지난 11월 10~16일까지 일부 메뉴(말차크림라떼, 말차크림 망고스무디)를 배달 앱을 통해 선출시 및 할인 프로모션을 진행했다. 해당 기간 약 3만2000잔을 판매했다.

빽다방 관계자는 “국내산 말차 파우더와 동물성 생크림을 조합한 ‘말차크림’을 활용해 말차 특유의 쌉싸름함을 부드럽게 풀어내는 레시피는 빽다방만의 차별화”라고 말했다.