글로벌 젤리 브랜드 하리보가 2025년 진행한 ‘하리보 샘플링 트럭’ 전국 투어를 성공리에 끝냈다고 11일 전했다.

지난 2월부터 12월까지 약 11개월간 이어진 이번 투어는 전국 35곳 이상의 지역을 방문했다. 상반기 70만 개, 하반기 90만 개 등 총 160만 개의 젤리를 소비자에게 전달했다.

하리보 샘플링 트럭은 신촌·성수·연남 등 도심 상권을 비롯해 여주 신세계 아울렛·수원·부산·이천 등 가족 단위 방문객이 많은 지역, 그리고 서울재즈페스티벌, 고아웃 캠프, 여의도 불꽃축제, 문경사과축제 등 대형 행사와 제주도 주요 관광지까지 방문했다.

샘플링 트럭 현장에서는 네 가지 체험 프로그램이 운영됐다. 먼저 미니 젤리를 증정하는 기본 샘플링 프로그램을 통해 소비자들이 하리보 젤리를 자유롭게 맛볼 수 있도록 했다. ‘골드베렌’ 캐릭터와 함께 사진을 찍을 수 있는 포토 타임이 마련됐다.

하리보 굿즈가 제공되는 룰렛 이벤트, 일정 금액 이상 구매 시 참여할 수 있는 영수증 이벤트 등도 진행했다.

하리보 마케팅 관계자는 “2025년 샘플링 트럭 투어를 통해 더 많은 소비자와 가까운 거리에서 소통할 수 있었고, 하리보를 일상에서 자연스럽게 경험할 수 있는 접점을 넓힐 수 있었다”고 말했다.