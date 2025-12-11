[리얼푸드=육성연 기자] 신세계푸드가 연말 케이크 성수기 시즌을 맞이해 겨울 제철 딸기를 올린 홀케이크를 출시한다.

12일 신세계푸드는 전국 이마트 내 베이커리 매장 ‘블랑제리’와 ‘E베이커리’에서 딸기 홀케이크를 선보인다고 밝혔다.

‘딸기에 무너진 생크림 케이크’(2만7980원)는 가장자리를 딸기로 장식하고 상단 토핑에도 생딸기를 한가득 올린 것이 특징이다.

‘베리메리 케이크’(1만 9980원)는 딸기잼 시트를 겹겹이 쌓고 케이크 위에 생딸기를 통으로 올렸다.

이와 함께 초코 롤케이크 ‘홀리데이 부쉬드노엘’(1만 7980원)과 바삭한 몽블랑 위에 크림을 올린 ‘홀리데이 몽블랑’ (5980원/2입) 등도 판매한다.

신세계푸드 관계자는 “제철인 딸기를 아낌없이 활용한 ‘딸기에 무너진 생크림 케이크’ 등 연말에만 만날 수 있는 시그니처 케이크 등 크리스마스 시즌을 맞아 이마트 베이커리에서 다양한 홀케이크와 디저트를 만나볼 수 있도록 준비했다”고 말했다.

신세계푸드는 9980원 가성비 케이크 인기에 부드러운 고구마 무스를 활용한 ‘홀리데이 떠먹는 고구마 케이크’(9980원)를 추가로 선보인다.

신세계푸드가 지난달 28일 선보인 9980원 가성비 케이크 ‘홀리데이 떠먹는 케이크’ 4종은 출시 후 10일만에 누적판매량 1만 5000개를 돌파했다.