[리얼푸드=육성연 기자] 와인 유통업체 나라셀라가 미국 ‘조쉬 셀라(Josh Cellars)’를 국내에 공식 출시한다고 10일 알렸다.

‘조쉬 셀라’는 2007년 미국 캘리포니아의 와인 브랜드다. ‘성실함·겸손·가족애’라는 가치관을 바탕으로 성장해왔다. 지난 2021년 와인인수지애스트(Wine Enthusiast)가 선정한 ‘올해의 미국 와인(American Winery of the Year)’에 이름을 올렸다.

대표 제품인 ‘조쉬 셀라 카버네 소비뇽’은 브랜드의 출발점이 된 와인이다. 양념이 잘 밴 스테이크나 향신료를 더한 로스트 요리와 잘 어울린다. ‘조쉬 셀라 샤도네이’는 열대 과일과 시트러스의 향이다. ‘조쉬 셀라 레거시 레드 블렌드’는 바비큐나 향신료 기반 요리, 그릴에 구운 립에 잘 어울린다.

국내에 선보이는 ‘조쉬 셀라’ 와인은 대표 3종을 포함해 총 9종의 품목으로 구성된다. 나라셀라 직영매장(나라셀라 리저브, 와인픽스)과 현대·신세계·롯데·갤러리아 등 주요 백화점에서 구매할 수 있다.

나라셀라 관계자는 “’조쉬 셀라’는 진정성과 공감대를 담은 브랜드 스토리와 높은 품질, 그리고 일상에서도 부담 없이 즐길 수 있는 친화적인 스타일을 갖춘 브랜드”라고 소개했다.