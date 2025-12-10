[리얼푸드=육성연 기자] JW 메리어트 제주 리조트 & 스파는 ‘리턴 투 제주(Return to Jeju)’ 패키지를 선보인다고 10일 전했다.

해당 패키지는 2025년 JW 메리어트 제주에 투숙했던 고객들을 대상으로 한다. 객실 요금 10% 할인 혜택, 더 플라잉 호그의 2인 디너 세트와 2026 한정판 다이어리를 포함한다. 2026 스페셜 다이어리 세트는 한정 수량으로 선착순 제공한다.

패키지에 포함된 2인 디너 세트는 라 리스트(LA LISTE) ‘월드 톱 1000 레스토랑(World’s Top 1000 Restaurants)’에 2년 연속 선정된 그릴 다이닝 레스토랑 ‘더 플라잉 호그’에서 제공된다. 우드 파이어 그릴에서 완성되는 훈연의 풍미가 특징이다. 제주 제철 재료를 활용해 지역의 특색을 담은 특별한 다이닝 경험을 제공한다.

‘리턴 투 제주’ 패키지는 2인 기준으로 오는 2026년 3월 31까지 이용할 수 있다. 2025년 실제 투숙 이력이 있는 메리어트 본보이 회원에게 제공된다. 요금은 93만 5000원부터(1박 기준, 부가세 별도)다.

JW 메리어트 제주는 투숙객의 재방문율이 높은 호텔이다. 2025년 전체 투숙객 중 최소 2회 이상 방문한 투숙객의 비율이 40%를 넘어선다.