[리얼푸드=육성연 기자] 서울 용산구에서 아코르 그룹 4개 호텔을 운영하는 서울드래곤시티가 캐주얼 뷔페 레스토랑 ‘인 스타일(In Style)’에서 런치 뷔페 프로모션을 선보인다고 10일 알렸다.

오는 15일부터 31일까지 진행하는 이번 프로모션은 1인 2만5000원이다. 식사부터 디저트까지 다채로운 메뉴를 한자리에 즐길 수 있다.

런치 뷔페 메뉴로는 채끝스테이크와 파스타, 어향가지, 닭강정, 비프스튜 등 든든한 한 끼를 책임지는 핫 푸드 8종을 비롯해 신선한 채소를 활용한 샐러드 7종과 따뜻한 수프 등 총 35종의 메뉴가 있다. 특히 셰프가 즉석에서 조리해 바로 제공하는 ‘라이브 스테이션’에서는 쌀국수도 맛볼 수 있다. 식사 후 디저트 메뉴로는 제철 과일과 요거트와 함께 베이커리류와 치즈 케이크, 에그타르트, 마들렌 등을 준비했다.

인 스타일 런치 뷔페는 크리스마스 휴일을 제외한 주중(월~금) 오전 11시 30분부터 13시 30분까지 매일 운영한다.

서울드래곤시티 관계자는 “연말을 맞아 가벼운 점심 모임을 갖는 고객들을 위해 부담 없이 선택할 수 있는 가격과 구성으로 이번 프로모션을 마련했다”고 말했다.