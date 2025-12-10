[헤럴드경제=홍석희 기자] 국내 최대 글로벌 스타트업 행사인 ‘컴업 2025’가 10일 서울 코엑스에서 막을 올린 가운데, 한성숙 중소벤처기업부 장관이 “벤처 4대 강국을 향한 정부의 비전을 확산하고자 한다”며 한국 벤처·스타트업 생태계의 글로벌 도약을 공식 선언했다.

한 장관은 이날 열린 ‘컴업 2025’ 개막식 개회사를 통해 “올해는 벤처 30주년, 모태펀드 20주년을 맞는 매우 뜻깊은 해”라며 “창업 루키부터 재도전 기업까지 창업기업의 생애 전 주기에 걸쳐 맞춤형 지원체계를 구축하고 있다”고 밝혔다.

이어 “초기 창업가들이 어려움에 부딪힐 때 가장 먼저 찾아갈 수 있도록 ‘스타트업 원스톱 지원센터’도 새롭게 문을 열었다”며 “정책 현장투어와 릴레이 간담회를 통해 그간의 성과를 다지고, 앞으로 나아가야 할 방향을 창업가들과 함께 고민해 왔다”고 말했다.

한 장관은 혁신 생태계에서의 협력의 중요성을 거듭 강조하며 “스타트업은 급변하는 시대 속에서 산업과 국가의 경계를 넘어 우리의 미래를 새롭게 만들어 갈 잠재력을 충분히 갖추고 있다”면서도 “혁신은 결코 혼자서 완성할 수 없는 만큼, 스타트업과 투자자, 글로벌 기업과 대·중견기업이 서로 소통하고 교류하는 장이 반드시 필요하다”고 말했다.

한 장관은 이어 “우리가 ‘컴업 2025’를 개최한 이유가 바로 여기에 있다”며 “올해 슬로건인 미래를 다시 쓰는 시간, Recode the Future에도 이러한 비전을 담았다”고 설명했다.

‘컴업 2025’는 중소벤처기업부가 주최하고 창업진흥원, 코리아스타트업포럼, 벤처기업협회, 한국벤처캐피탈협회 등이 공동 주관하는 국내 최대 규모의 글로벌 스타트업 페스티벌이다.

행사는 12월 10일부터 12일까지 사흘간 서울 코엑스에서 열리며, 딥테크, 글로벌, 기업가정신을 핵심 테마로 전시, 콘퍼런스, 투자 설명회, 비즈매칭, 오픈이노베이션 프로그램 등이 집중적으로 운영된다.

특히 올해는 사우디아라비아, 일본, 인도, 호주 등 주요 국가의 스타트업과 투자기관들이 대거 참여하면서 글로벌 네트워크가 대폭 확대됐다. 스타트업과 투자자, 대·중견기업 간 실질적인 협력이 이뤄질 수 있도록 다양한 방식의 만남과 연계 프로그램도 강화됐다. 학생과 일반 참관객이 함께 즐길 수 있는 체험형 콘텐츠도 마련됐다.

한 장관은 “지난 7년간 컴업은 외형적인 성장뿐 아니라 질적인 측면에서도 크게 발전해 왔다”며 “특히 올해는 생태계의 다양한 구성원들이 폭넓게 참여하고 실질적인 협력이 가능하도록 프로그램을 구성했다”고 말했다.

이어 “컴업 2025는 서로 지혜를 모으고 협력의 씨앗을 심는 계기가 될 것”이라며 “정부는 이 자리에서 뿌려진 씨앗이 싹을 틔우고, 꽃을 피우고, 열매를 맺을 수 있도록 앞으로도 든든하게 뒷받침하겠다”며 “모두가 함께 써 내려가는 새로운 미래를 기대한다”고 밝혔다.