[리얼푸드=육성연 기자] 토종 버거·치킨 브랜드 맘스터치는 커스터마이징 버거 신메뉴 ‘슈퍼싸이더블킥’을 출시했다고 9일 밝혔다.

‘슈퍼싸이더블킥’은 작년 4월 맘스터치가 브랜드 출시 20주년 기념 한정 메뉴로 출시한 메뉴다. 4주만에 판매량 50만 개를 돌파한 ‘슈퍼싸이버거’의 후속작이다.

슈퍼싸이더블킥의 가장 큰 특징은 고객이 직접 소스와 시즈닝을 조합해 최적의 맛을 창조하는 ‘더블 킥(Kick)’ 옵션이다. 치킨버거와 함께, 깊고 진한 훈제향의 ‘딥스모크 머스타드’ 소스와 고소하고 달콤한 ‘고메버터 시즈닝’이 소포장 형태로 별도 제공된다.

이에 고객은 별도 제공된 소스와 시즈닝을 활용해 ‘찍먹·부먹·섞먹’ 등 고객이 원하는 방식대로 버거를 즐길 수 있다.

맘스터치는 신제품 출시를 기념해 오는 22일까지 공식 앱을 통해 ‘슈퍼싸이더블킥’ 세트 구매 시 2000 원 할인 혜택을 제공한다. 연말 시즌을 맞아 신제품 슈퍼싸이더블킥과 기존 베스트셀러를 실속있게 담은 ‘크리스피세트’ 3종을 선보인다. ‘크리스피 커플팩’, ‘크리스피 트리플팩’, ‘크리스피 패밀리팩’으로 출시된 해당 세트는 슈퍼싸이더블킥을 비롯해 ‘싸이버거’, ‘후라이드빅싸이순살’과 케이준양념감자(중), 콜라를 인원 수에 맞춰 선택할 수 있다.

맘스터치 관계자는 “메가 히트작 ‘슈퍼싸이버거’의 검증된 맛과 품질에 커스터마이징의 즐거움을 더해 올해도 뜨거운 고객 호응이 예상하며, 싸이버거처럼 향후 슈퍼싸이버거 라인이 버거 대표 메뉴로 안착하길 기대하고 있다”라고 말했다.