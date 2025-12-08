[리얼푸드=육성연 기자] 식음료 건강기업 일화가 11월 태국 방콕에서 열린 ‘서울 푸드 인 방콕 2025 (SEOUL FOOD IN Bangkok 2025)’에 참가했다고 8일 밝혔다.

코트라(KOTRA) 주관으로 지난 26일부터 28일까지 3일간 진행된 ‘서울 푸드 인 방콕 2025’는 150여개 국내 기업과 해외 바이어 300여곳이 참여했다. 행사에는 태국 및 아시아 등 해외 바이어와 기업간거래(B2B) 전시 상담회, 서울 푸드 어워즈 수상 기업 쇼케이스, 한인 셰프 라이브 쿠킹, 한강 라면 체험 등이 진행됐다.

일화는 이번 행사에서 홍보 부스를 통해 자사 제품을 선보였다. 부스에서는 올리브레몬애사비샷과 바나바잎차, 여주차 등 혈당 관리 브랜드 ‘당앤핏’을 비롯해 레몬애사비소다, 리얼에이드 2종 등 저열량 과즙 탄산음료 브랜드 ‘팅글’, 식후 혈당 조절과 면역력 증진을 돕는 ‘혈당케어 홍삼스틱’ 등을 소개했다.

일화는 이번 행사를 통해 현지 시장에 맞춘 제품을 개발하고 적극적인 마케팅을 전개할 계획이다.

한현우 일화 F&B사업본부장은 “이번 행사를 통해 태국을 비롯한 동남아 여러 바이어들과 직접 소통하며 자사 브랜드를 소개할 기회를 가질 수 있었다”며 “앞으로도 국내 대표 글로벌 음료 기업으로서 해외 시장에서의 경쟁력을 더욱 높여갈 것”이라고 전했다.