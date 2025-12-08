[리얼푸드=육성연 기자] 캐나디안 커피 하우스 팀홀튼(Tim Hortons)이 한국 진출 ‘2주년 프로모션(Tims 2nd Anniversary)’을 진행한다고 8일 전했다. 오는 14일까지다.

이번 행사는 지난 2년간 팀홀튼을 향한 고객들의 꾸준한 사랑에 보답하고자 마련됐다. 모바일 앱 회원 대상 음료 1+1, 도넛 1+1, 굿즈 20% 할인 쿠폰 3종을 매일 증정한다. 특히 요일별로 프로모션 제품 구성을 달리한다. 모든 쿠폰은 지급 당일에만 사용할 수 있다.

2주년 프로모션 음료는 아메리카노부터 오리지널 아이스캡, 시티 캠페인 커피 ‘몬트리올’, ‘토론토’ 등이 포함된다. 도넛은 허니 크룰러, 메이플딥 도넛, 메이플피칸 파이 등이다. 굿즈는 무철이 키링, 마켓백, 콜드컵 등이 있다.

팀홀튼 관계자는 “치열한 커피 시장 속에서 팀홀튼이 성장할 수 있었던 이유는 캐나다 오리지널리티가 담긴 메뉴부터 캠페인, 굿즈 등에서 팀홀튼만의 매력을 알아본 소비자 덕분”이라며 “이번 이벤트는 감사의 마음을 전하고자 준비했다”라고 말했다.